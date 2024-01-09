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Какие изменения ждут водителей в 2024 году

Какие изменения ждут водителей в 2024 году

Автор:
09 января 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   КоАП   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   шираф   
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В 2024 году для российских водителей ждут нескольких новых изменений. Они затронут систему штрафов, страхование и другие аспекты автомобильной жизни.
С 1 апреля МВД упростит практическую часть экзамена на водительские права.

- Увеличат количество допустимых штрафных баллов с 5 до 7.

- Увеличат габариты упражнения «разворот в ограниченном пространстве».

- Инспекторам ДПС, принимающим экзамен, придётся следить за действиями испытуемого с заднего дивана.

- Увеличится срок пересдачи экзаменов. Если раньше, после провала трех попыток можно было сдать повторный экзамен через три месяца, то с 1 апреля — только спустя полгода.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   КоАП   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   шираф   
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6  комментариев
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93k
Херанука Паибалу Час назад
Господи, ну когда введут ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОЛИС ОСАГО ?
Дайте альтернативу: страховать авто или покупать страховку ЛИЧНО СЕБЕ не привязывая ни к какому авто!!!!!!
Вот я, вот моё ВУ, вот МОЙ ЛИЧНЫЙ ПОЛИС !!!!!!
Сел на любое авто, и поехал !
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Серега Херанука Паибалу Час назад
А кто тогда, в тридорога будет делать полис без ограничений?
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1k
Александр 4 минуты назад
Вот с правами не понятно - на дорогах всё усложняется, а сдача упрощается. Ну и без сдачи экзамена обмен - упрощают получение прав для иностранных "специалистов" ЗАЧЕМ? (Вопрос риторический)
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6k
hhwost 2 часа назад
будем чуть-чуть меньше превышать скорость. в остальном не вижу сильного влияния на что-то.

полюбому автору за инфу спасибо.
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