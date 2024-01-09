Какие изменения ждут водителей в 2024 году

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Первое нововведение коснется штрафов ГИБДД. В 2024 году вернут штраф за превышение средней скорости, а также сумма штрафа за шумный автомобиль может увеличиться с 500 до 5000 рублей.Второе нововведение нового года затронет порядок установки дорожных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. С 1 сентября зона контроля камеры должна будет начинаться не ближе, чем через 150-300 метров после предупреждающей таблички. В населенных пунктах зона действия камер должна быть не ближе, чем через 100 метров после таблички.Третье важное изменение касается полисов ОСАГО. С марта у автовладельцев появится возможность приобрести краткосрочный полис на срок от одного дня до трех месяцев. Пока не объявлены цены на краткосрочные полисы, однако страховые компании утверждают, что приобретение кратковременного полиса будет дешевле, чем годового.Четвертое новшество связано с правилами регистрации автомобилей при купле-продаже. Из документов, необходимых для регистрации, могут исключить полис ОСАГО. Бывшие владельцы машин смогут снять их с учета в тот же день, если договор купли-продажи был оформлен через госуслуги или у нотариуса.Пятое нововведение связано с водительскими удостоверениями. С 1 апреля в России вступит в силу обновленный порядок получения и замены водительских удостоверений. Например, при обмене иностранного водительского удостоверения категорий M, A, B, а также прав категорий A1 и B1 на российские права больше не потребуется сдавать экзамен по вождению. Достаточно будет пройти медицинскую комиссию, оплатить госпошлину и сдать теоретический экзамен на знание ПДД.

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