История автомобильного номера в России

В феврале 1910 года Николай II эти правила ратифицировал, и на территории России вступили в силу новые административные уложения для автомобилистов. В числе прочих нововведений была и обязательная регистрация транспортных средств, однако ведали ею по-прежнему местные власти.



Между тем, автомобилей становилось все больше, и очень скоро «власти» вспомнили о практике «сертификации» извозчиков. Была введена обязательная ежегодная перерегистрация всех машин, в результате которой владелец каждый раз получал новый номерной знак.



Чтобы определить, не задолжал ли автомобилист городской казне, в Москве пошли на хитрость: каждый год выдавались номерные таблички нового цвета. Санкт-петербургские номера начала XX века затейливостью не отличались. Они были белыми, с черными цифрами.



При этом численность автотранспорта в российских городах была столь незначительна, что для учета вполне хватало одних только цифр. Более того, в большинстве населенных пунктов спокойно обходились трехзначными числами. Исключение составляли Санкт-Петербург и Москва, где номерные знаки были четырехзначными. В первопрестольной, например, к 1914 году числилось 2200 официально оформленных автомобилей.