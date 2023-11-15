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Сообщество Автомир 12071 пост • 841 подписчик подписаться
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История автомобильного номера в России

История автомобильного номера в России

Автор:
15 ноября 2023 13:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   история   машина   номер   
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Регистрация городскими властями транспортных средств сопровождалась выдачей табличек с номерами еще до изобретения автомобиля. Неудивительно, что с появлением автомобилей и впоследствии — органов, отвечающих за безопасность дорожного движения, в обязанности последних были вменены учёт транспорта и выдача регистрационных номеров.
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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   история   машина   номер   
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5  комментариев
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2k
Ловите наркомана! 2 часа назад
Очень интересно, спасибо!
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3k
веселый просто 11 минут назад
А почему про эти номера не написано?
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167
Сеня 13 минут назад
Одно время у ментов появились голубые номера, анекдот вспомнил:

Лесбиянка приходит в ГИБДД:
- Дайте мне розовые номера!
- Да у нас нет розовых номеров!
- Но я же лесбиянка!
- Девушка, какая разница, какая Вы, у нас нет розовых номеров!
- Но как же так, геям ведь дают голубые номера!
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167
Сеня 17 минут назад
Вот и вся история
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11k
kaboza Час назад
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