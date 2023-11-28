Не согласны с нарушением? Это отягчающие обстоятельства!

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Севастопольский инспектор ДПС ГИБДД ввёл своё ноу-хау в оформлении постановлений об административных правонарушениях или так действительно можно было? Женщина-автор видео спрашивает, какой пункт ст.4.3 КоАП подходит под эту ситуацию? Неужели так можно было?
Комментаторы цитируют КоАП и интересуются, какой из пунктов позволяет инспектору сделать выводы об отягчающих обстоятельствах?
Какое нарушение было:
"Не пропустила или этого или этого, сам инспектор не до конца разобрался)
Инспектор был изначально настроен выписывать штраф. Он сначала пытался меня убедить, что я обязана была остановится полностью! Даже чтение вслух ст. 14.2 ПДД, где четко написано: остановится ИЛИ снизить скорость, в мозгу данного инспектора звучало исключительно: остановиться! Хотя на камеру он это уже постеснялся повторить)"
Инспектор был изначально настроен выписывать штраф. Он сначала пытался меня убедить, что я обязана была остановится полностью! Даже чтение вслух ст. 14.2 ПДД, где четко написано: остановится ИЛИ снизить скорость, в мозгу данного инспектора звучало исключительно: остановиться! Хотя на камеру он это уже постеснялся повторить)"
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Метки: Автовсячина КоАП авто автомир автомобили закон машина
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