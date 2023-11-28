Не согласны с нарушением? Это отягчающие обстоятельства!

"Не пропустила или этого или этого, сам инспектор не до конца разобрался)



Инспектор был изначально настроен выписывать штраф. Он сначала пытался меня убедить, что я обязана была остановится полностью! Даже чтение вслух ст. 14.2 ПДД, где четко написано: остановится ИЛИ снизить скорость, в мозгу данного инспектора звучало исключительно: остановиться! Хотя на камеру он это уже постеснялся повторить)"