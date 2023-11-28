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Не согласны с нарушением? Это отягчающие обстоятельства!

Не согласны с нарушением? Это отягчающие обстоятельства!

Автор:
28 ноября 2023 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   КоАП   авто   автомир   автомобили   закон   машина   
1337
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Севастопольский инспектор ДПС ГИБДД ввёл своё ноу-хау в оформлении постановлений об административных правонарушениях или так действительно можно было? Женщина-автор видео спрашивает, какой пункт ст.4.3 КоАП подходит под эту ситуацию? Неужели так можно было?

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Метки: Автовсячина   КоАП   авто   автомир   автомобили   закон   машина   
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10  комментариев
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Дмитрий Пупкин 52 минуты назад
а пропускать пешеходов водитель не обязан, он обязан уступить дорогу, для этого есть четкое определение в пдд
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20k
anpetrof 5 минут назад
Надеюсь, этого гаишника уволят...
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22k
BiZ 9 минут назад
неьуй лицо закрывать. пусть прославится. при исполнении представителя власти не можно снимать, а нужно. надо больше камер и судиться с этими пиьарами по полной. суки чисто мздой занимаются.
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2k
Максим Макашев 45 минут назад
у гаёнышей начальство решило ВНОВЬ возродить "галочно-палочную" систему?
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