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Пьяный водитель снегохода столкнулся с автомобилем

Пьяный водитель снегохода столкнулся с автомобилем

Автор:
29 декабря 2023 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   снегоход   
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ДТП произошло в городе Бузулук Оренбургской области. На пересечении улиц 20 Линия и Тургенева снегоход без госномеров, двигаясь с высокой скоростью, столкнулся с автомобилем Шевроле Кобальт, после чего врезался в дерево.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   снегоход   
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14  комментариев
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1k
Sergey 7 часов назад
Знаков приоритета нет, значит дороги равнозначные. В ДТП виновен водитель автомобиля - у него помеха справа.
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8k
Влад 4 часа назад
этим летом чувак бухой на квадрике в лоб крузаку воткнулся, квадриком разбил морду крузаку, своим телом(не малым) разбил лобовуху. сам к заборчику сел-приуныл. но вроде бы даже и не пострадал. был бы трезвый-убился бы.
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25k
Михаил Сметанкин 5 часов назад
"Выяснилось, что виновник не имеет необходимой категории прав для управления снегоходом."

Да даже если бы имел. На снегоходе на дороги нельзя!
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11k
Эдуард Маринович 5 часов назад
""лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет.""
- Как можно лишиться того, чего нету? А о наличии автомобильных там и не сказано.
Вот чего и надо лишить, так это родительских прав за катание в нетрезвом виде с несовершеннолетним и без шлема. Я так понимаю это сын был, т.к. вряд ли мужик катался с чужим мальчиком, иначе еще больше вопросов вызывает.
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386
Murych 6 часов назад
Как же повезло наездникам снегохода!
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