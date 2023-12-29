Пьяный водитель снегохода столкнулся с автомобилем

34-летнего пассажира снегохода доставили в больницу и на следующий день отпустили домой. Второй пассажир, 13-летний школьник, получил ушиб левого коленного сустава и также обратился в больницу.



Выяснилось, что виновник не имеет необходимой категории прав для управления снегоходом. Кроме того, он отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Теперь ему предстоит отвечать по нескольким статьям КоАП РФ: заплатить значительный штраф и, вероятно, лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет.