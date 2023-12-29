Пьяный водитель снегохода столкнулся с автомобилем

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ДТП произошло в городе Бузулук Оренбургской области. На пересечении улиц 20 Линия и Тургенева снегоход без госномеров, двигаясь с высокой скоростью, столкнулся с автомобилем Шевроле Кобальт, после чего врезался в дерево.
34-летнего пассажира снегохода доставили в больницу и на следующий день отпустили домой. Второй пассажир, 13-летний школьник, получил ушиб левого коленного сустава и также обратился в больницу.
Выяснилось, что виновник не имеет необходимой категории прав для управления снегоходом. Кроме того, он отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Теперь ему предстоит отвечать по нескольким статьям КоАП РФ: заплатить значительный штраф и, вероятно, лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Выяснилось, что виновник не имеет необходимой категории прав для управления снегоходом. Кроме того, он отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Теперь ему предстоит отвечать по нескольким статьям КоАП РФ: заплатить значительный штраф и, вероятно, лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет.
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Да даже если бы имел. На снегоходе на дороги нельзя!
- Как можно лишиться того, чего нету? А о наличии автомобильных там и не сказано.
Вот чего и надо лишить, так это родительских прав за катание в нетрезвом виде с несовершеннолетним и без шлема. Я так понимаю это сын был, т.к. вряд ли мужик катался с чужим мальчиком, иначе еще больше вопросов вызывает.