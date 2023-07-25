Пьяный 22-летний студент убил невиновного водителя

В субботу в Твери на проезде Дарвина 22-летний студент на автомобиле Audi Q5 при попытке скрыться от экипажа ДПС на огромной скорости врезался в автомобиль Форд Фокус. В СМИ сообщили, что водитель Ауди находился в алкогольном опьянении и сам не пострадал. Пассажир Audi с переломом основания черепа в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, 50-летний водитель Ford погиб.

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0 За рулем Audi находился житель города Клин, который является студентом одного из тверских вузов. Молодой человек пытался на огромной скорости скрыться от сотрудников ДПС и врезался в «Форд», который от удара отбросило в столб.