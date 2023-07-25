Пьяный 22-летний студент убил невиновного водителя

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В субботу в Твери на проезде Дарвина 22-летний студент на автомобиле Audi Q5 при попытке скрыться от экипажа ДПС на огромной скорости врезался в автомобиль Форд Фокус. В СМИ сообщили, что водитель Ауди находился в алкогольном опьянении и сам не пострадал. Пассажир Audi с переломом основания черепа в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, 50-летний водитель Ford погиб.
За рулем Audi находился житель города Клин, который является студентом одного из тверских вузов. Молодой человек пытался на огромной скорости скрыться от сотрудников ДПС и врезался в «Форд», который от удара отбросило в столб.
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Метки: Видео ДПС ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили мажор машина пьянь смертельное ДТП тверь
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Вангую: студент неназываемой национальности окажется.
Знаю, что не так, но очень хотелось бы такого наказание для этих уродов
Давно уже ст. 264 УК РФ действует.
6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно:
а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Это конечно если пассажир ауди отъедет.