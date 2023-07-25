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Пьяный 22-летний студент убил невиновного водителя

Пьяный 22-летний студент убил невиновного водителя

Автор:
25 июля 2023 11:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   мажор   машина   пьянь   смертельное ДТП   тверь   
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В субботу в Твери на проезде Дарвина 22-летний студент на автомобиле Audi Q5 при попытке скрыться от экипажа ДПС на огромной скорости врезался в автомобиль Форд Фокус. В СМИ сообщили, что водитель Ауди находился в алкогольном опьянении и сам не пострадал. Пассажир Audi с переломом основания черепа в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, 50-летний водитель Ford погиб.

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Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   мажор   машина   пьянь   смертельное ДТП   тверь   
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8  комментариев
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Жаль, что на улице Дарвина не произошел естественный отбор и вместо того кто должен был, пострадал невинный человек.
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932
ruslan d 17 минут назад
Фига он летел ...
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46k
Aleksandr Полчаса назад
Какой однако студент богатый пошел... Q5 в 22 года честно заработанная. Это вам не "роллтон" с сосисками в чайнике заваривать.
Вангую: студент неназываемой национальности окажется.
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909
Kanifolkin Полчаса назад
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15k
Shtoppi Час назад
ну таки на зону теперь этого студента, за неумышленное убийство при отягчающих.
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