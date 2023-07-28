FISHKINET
Сообщество Аварии 6929 постов • 554 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Газу до отказу. Сбил столб и парализовал движение транспорта

Газу до отказу. Сбил столб и парализовал движение транспорта

Автор:
28 июля 2023 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мурманск   пьянь   
885
2
1
На днях был пост, как водитель Лексуса нашёл свой столб с третьей попытки, а сегодняшний "герой" справился со второй. 20 июля в Мурманске на улице Кооперативной водитель внедорожника Тойота Лэндкрузер 2004 года выпуска не справился с управлением и врезался в фонарный столб, который от удара упал на проезжую часть. За рулем Тойоты находился 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мурманск   пьянь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Григорий Час назад
"не справился с управлением". Обстоятельства были сильнее, раствор коварен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Олег 39 минут назад
очередной безработный ехал с биржи труда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вовака 55 минут назад
Прадик жалко, дизелёк, достаточно редкий(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21542



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Намешалось
Намешалось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#США#Прикол#забавно#кино#СССР#искусство#Китай
#животные#автомир#интересно#Юмор#интересное#авто аварии#подборка#Москва#ДПС#новости
#машина#люди#Автовсячина#ДТП#аварии#история#полиция#фильм#истории#сарказм
Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться