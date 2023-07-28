Газу до отказу. Сбил столб и парализовал движение транспорта

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На днях был пост, как водитель Лексуса нашёл свой столб с третьей попытки, а сегодняшний "герой" справился со второй. 20 июля в Мурманске на улице Кооперативной водитель внедорожника Тойота Лэндкрузер 2004 года выпуска не справился с управлением и врезался в фонарный столб, который от удара упал на проезжую часть. За рулем Тойоты находился 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал.
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