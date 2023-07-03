Жуткое ДТП на пешеходном переходе в Колпине

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30 июня на нерегулируемом пешеходном переходе в Колпине водитель автомобиля Mazda3 сбил двух человек, врезался в припаркованный Форд Фокус и сбежал. 22-летний пешеход умер сразу, 19-летний выживший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники Госавтоинспекции нашли и задержали беглого летчика через 40 минут после ДТП неподалеку от места происшествия. У 36-летнего мужчины выявлены признаки алкогольного опьянения.
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Я сам за рулем и обязательно останавливаюсь перед пешеходным переходом, но иногда пешеходы реально чуть ли не бросаются под колеса.