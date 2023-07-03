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Жуткое ДТП на пешеходном переходе в Колпине

Жуткое ДТП на пешеходном переходе в Колпине

Автор:
03 июля 2023 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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30 июня на нерегулируемом пешеходном переходе в Колпине водитель автомобиля Mazda3 сбил двух человек, врезался в припаркованный Форд Фокус и сбежал. 22-летний пешеход умер сразу, 19-летний выживший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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12  комментариев
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886
Data Tutashija 42 минуты назад
За пьянство за рулём должно быть жесткое наказание. По сути это потенциальный убийца. Но если постоянно за рулём бухает и по его вине погибает человек - да хоть пожизненное. Кстати, ублюдок Ефремов должен остаться в тюрьме навсегда, без права амнистии. Этот крайне упорно шёл этим путём.
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3k
krokodilov 23 минуты назад
Удар чудовищный, у форда крыша в гармошку и кузов восьмеркой 100% утиль. 19 летний парень в рубашке родился.
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26k
Федор 39 минут назад
Я конечно не оправдываю долбоящера за рулем, посидит хорошо так, подумает, но человека не вернуть! Но этот человек переходя по зебре не мог посмотреть направо и налево и оценить ситуацию? Посмотрел бы и жив остался.
Я сам за рулем и обязательно останавливаюсь перед пешеходным переходом, но иногда пешеходы реально чуть ли не бросаются под колеса.
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3k
Ухалус Посовиномус 44 минуты назад
Я один тут вижу два светофора? Какой, в жопу, нерегулируемый переход?
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