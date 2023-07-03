Жуткое ДТП на пешеходном переходе в Колпине

Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники Госавтоинспекции нашли и задержали беглого летчика через 40 минут после ДТП неподалеку от места происшествия. У 36-летнего мужчины выявлены признаки алкогольного опьянения.