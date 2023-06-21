Ну и что с такими делать? Устроил по пьяни смертельное ДТП и пытался сбежать

1799
3
1
В Тольятти пьяный водитель врезался в учебный автомобиль и буквально впечатал его в столб. Виновник попытался скрыться, но его задержали очевидцы. За рулём учебного автомобиля находилась 26-летняя женщина, она скончалась в машине скорой помощи. Инструктора госпитализировали в тяжелом состоянии.
Женщина сдала теорию и готовилась к практическому экзамену. Для тренировки она вместе с инструктором выбрала позднее время суток и пустынную улицу. Двое маленьких детей остались без матери.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
реклама
ч.2 ст.105: "наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью"