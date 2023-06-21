FISHKINET
Сообщество Аварии 6821 пост • 546 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Ну и что с такими делать? Устроил по пьяни смертельное ДТП и пытался сбежать

Ну и что с такими делать? Устроил по пьяни смертельное ДТП и пытался сбежать

Автор:
21 июня 2023 11:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   биомусор   машина   пьянь   смертельное ДТП   
1799
3
1
В Тольятти пьяный водитель врезался в учебный автомобиль и буквально впечатал его в столб. Виновник попытался скрыться, но его задержали очевидцы. За рулём учебного автомобиля находилась 26-летняя женщина, она скончалась в машине скорой помощи. Инструктора госпитализировали в тяжелом состоянии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   биомусор   машина   пьянь   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Моё мнение при смертельном ДТП с пьяными - судить за "предумышленное убийство общеопасным способом".
ч.2 ст.105: "наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
12k
кот базилий Час назад
Щас выяснится, что лишен прав за пьянку, куча штрафов, но почему то не сидел - как положено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pinbalist 2 часа назад
Сдать на органы, продать всё имущество (если есть) - все деньги отдать детям. Твари. Двух деток сиротами сделали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как это, что делать? По известной схеме: посадить на кол, сжечь и отправить в свой аул управлять ишаками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17966



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Катались на сапах и попали в тягун
Катались на сапах и попали в тягун
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот это поворот

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#фото#машина#животные#авто аварии#дети#новости#Жизнь#подборка#маразм
#в мире#автомир#интересно#аварии#Автовсячина#забавно#позитив#кино#фильм#девушки
#автомобили#Юмор#Прикол#ДТП#история#истории#США#улыбнуло#полиция#задержание
Катались на сапах и попали в тягун Катались на сапах и попали в тягун Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться