FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12268 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Кабриолет Гелендвагена из 1990-х оценили дороже нового G-Class

Кабриолет Гелендвагена из 1990-х оценили дороже нового G-Class

Автор:
26 декабря 2023 14:39
Сообщество : Автомир
Метки: Merce   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
891
35
Компания Expedition Motor Co, которая специализируется на реставрации и тюнинге внедорожников, выставила на продажу восстановленный гелик образца 1990 года и доработанный по внедорожной части. За него просят 185 200 долларов — на 45 тысяч больше, чем стоит в США новый G-Class с 4-литровым V8.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Merce   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Lexx 40 минут назад
Осталось только многоствольный пулемёт поставить.))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20833



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Олимпийский чемпион Вик Уайлд отказался выступать на Олимпиаде без российского флага
Олимпийский чемпион Вик Уайлд отказался выступать на Олимпиаде без российского флага
Кошачья акула: милая хищница ведёт себя в точности как котик
Кошачья акула: милая хищница ведёт себя в точности как котик
Набирающие популярность в сообществах
Исторические легенды - Призрак Великого Зодчего
Исторические легенды - Призрак Великого Зодчего
25 увлекательных факта о психологии человека, которые многое объясняют
25 увлекательных факта о психологии человека, которые многое объясняют
Подарки к Новому году со скидками
Подарки к Новому году со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#Юмор#ДТП#фильм#Автовсячина#Россия#кот#знаменитости
#интересно#автомобили#люди#Прикол#кино#забавно#новый год#интересное#Еда#Италия
#животные#автомир#факты#аварии#авто аварии#дети#собака#история#трейлер#СССР
Обходите эти места зимой стороной Обходите эти места зимой стороной Lamborghini Urus превратили в 6-колёсного монстра Lamborghini Urus превратили в 6-колёсного монстра Уникальный рестомод на базе Lincoln Continental 1957 года выставят на торги Уникальный рестомод на базе Lincoln Continental 1957 года выставят на торги Гелик превратили в автодом с кухней и туалетом Гелик превратили в автодом с кухней и туалетом Для Cybertruck разработали первый тюнинг комплект Для Cybertruck разработали первый тюнинг комплект Ferrari Testarossa превратили в трёхместный электрический спидстер Ferrari Testarossa превратили в трёхместный электрический спидстер

На что жалуетесь?

Вернуться