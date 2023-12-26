Кабриолет Гелендвагена из 1990-х оценили дороже нового G-Class

Работа с внедорожником, который отслужил своё в армии и был списан, свелась к его тотальной разборке и восстановлению. Кузов отделили от рамы и полностью «раздели», а двигатель и трансмиссию разобрали по винтику.



Раму гелика отпескоструили и покрыли антикоррозионной грунтовкой, кузовные панели восстановили и заново покрасили. В итоге G-класс обрёл оригинальный светло-кремовый цвет с чёрными вставками. Контрастными выполнены, к примеру, расширители арок, шноркель, силовой бампер в передней части и защитная дуга сзади. Из нестандартных деталей можно также отметить и массивные боковые петли, подножку и диодную оптику. Салон был перешит бежевой и чёрной кожей, причём ею отделали даже классический двухспицевый руль. В отделке также видны детали из дерева: сопла обдува лобового стекла, ниша с подстаканниками и боковые панели в задней части салона чисто крафтовые изделия. Тюнеры также позаботились о комфорте, добавив подогревы кресел не только спереди, но и сзади.



В подвеске появились новые амортизаторы и пружины. Заново проложены все топливные и тормозные магистрали, сами тормозные механизмы усилены, рулевой механизм восстановлен с применением новых запчастей. Тюнеры перебрали коробку передач, мосты и дифференциалы, заменив различные расходники и износившиеся детали. Аналогичным образом поступили и с 2.5-литровым двигателем с заменой поршневой группы.



Таким образом, в полном смысле слова рестомодом назвать этот «Гелендваген» нельзя — по большому счёту, EMC дала вторую жизнь «вояке», скрупулёзно приведя автомобиль в порядок и усилив внедорожный потенциал старичка.