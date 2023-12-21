Ferrari Testarossa превратили в трёхместный электрический спидстер

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Ателье Gas Monkey Garage рассказало о реализованном им необычном проекте конверсии спорткара Ferrari Testarossa. Ему глубоко модифицировали кузов, интерьер и силовую установку, заменив штатный 12-цилиндровый мотор электродвигателем. Получившийся спидстер назвали Testa.
Ferrari никогда не выпускала открытых версий Testarossa. Тем не менее, тюнеры полностью лишили спорткар крыши, заменив её балкой жёсткости за сиденьями. Вместо лобового стекла применён компактный обтекатель.
Testa получила светящиеся вставки в переднем бампере, на корме и в боковых воздухозаборниках. Передняя головная оптика также переработана. В салоне применили трёхместную компоновку по образцу McLaren F1, когда водитель сидит в центре. Штатный руль сохранён, но панель приборов заменена цифровым дисплеем.
В Gas Monkey Garage не уточнили новых спецификаций спорткара. Штатно Testarossa оснащалась 4,9-литровым двигателем, развивающим до 390 л.с.
Testa получила светящиеся вставки в переднем бампере, на корме и в боковых воздухозаборниках. Передняя головная оптика также переработана. В салоне применили трёхместную компоновку по образцу McLaren F1, когда водитель сидит в центре. Штатный руль сохранён, но панель приборов заменена цифровым дисплеем.
В Gas Monkey Garage не уточнили новых спецификаций спорткара. Штатно Testarossa оснащалась 4,9-литровым двигателем, развивающим до 390 л.с.
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