FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12243 поста • 846 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Ferrari Testarossa превратили в трёхместный электрический спидстер

Ferrari Testarossa превратили в трёхместный электрический спидстер

Автор:
21 декабря 2023 11:58
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спидстер   тюнинг   
1080
8
Ателье Gas Monkey Garage рассказало о реализованном им необычном проекте конверсии спорткара Ferrari Testarossa. Ему глубоко модифицировали кузов, интерьер и силовую установку, заменив штатный 12-цилиндровый мотор электродвигателем. Получившийся спидстер назвали Testa.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спидстер   тюнинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
liveevil Час назад
Своей электрофикацией испоганили шедевр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex Kot 12 минут назад
Ужжжасс!
Ужжжасс!Посмотреть
Ужжжасс!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Dmitry 13 минут назад
Вот что за люди? Взяли и испортили хорошую вещь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
929
дмитрий викторович Час назад
А руль могли бы и по аккуратнее обшить. Да и светящиеся вставки выглядят неуместно. Ателье это много внимания уделяло деталям, но тут провал! Раньше смотрел с удовольствием их, Gas Monkey, передачи по Discavery и History, пока каналы не прикрыли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Ego sum qui sum Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20549



Другие посты автора
Популярное в сообществах
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России
22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
С добрым утром
С добрым утром
В Tesla Cybertruck предусмотрен режим плавания (видео)
В Tesla Cybertruck предусмотрен режим плавания (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство древней цивилизации

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#Прикол#фильм#ДТП#Автовсячина#Ynews#милота#трейлер
#в мире#автомобили#автомир#Юмор#кино#США#забавно#природа#новый год#дети
#животные#интересно#факты#интересное#аварии#авто аварии#кот#Россия#история#Санкт-Петербург
Подарки к Новому году со скидками Подарки к Новому году со скидками Уникальный рестомод на базе Lincoln Continental 1957 года выставят на торги Уникальный рестомод на базе Lincoln Continental 1957 года выставят на торги Новую Ferrari LaFerrari выпущенную в 2016 году выставят на аукцион Новую Ferrari LaFerrari выпущенную в 2016 году выставят на аукцион Lamborghini Urus превратили в 6-колёсного монстра Lamborghini Urus превратили в 6-колёсного монстра Сверхширокое купе Ferrari 812 Superfast будет выпущено всего в трёх экземплярах Сверхширокое купе Ferrari 812 Superfast будет выпущено всего в трёх экземплярах Спидстер с необычной внешностью - Lotus Eleven Sports 1956 года выставили торги Спидстер с необычной внешностью - Lotus Eleven Sports 1956 года выставили торги

На что жалуетесь?

Вернуться