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Копия Porsche 911 RSR 3.8 только на батарейках

Копия Porsche 911 RSR 3.8 только на батарейках

Автор:
21 декабря 2023 12:54
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   электромобиль   
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Британское ателье Everrati, которое специализируется на электромодах, показало новую работу — электрическое купе, внешне копирующее культовый Porsche 911 RSR 3.8 в кузове 964. Сама Porsche построила лишь 51 такой спорткар, поэтому электромобиль Everrati базируется на платформе обычного 911 Carrera.

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Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   электромобиль   
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2  комментария
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Ego sum qui sum 55 минут назад
пальчиковые нужны? сколько?
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