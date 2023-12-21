Копия Porsche 911 RSR 3.8 только на батарейках

Британцы превращают старые Porsche 911 в электрокары, удаляя штатные бензиновые моторы и устанавливая вместо них новую силовую электронику. Это купе укомплектовано двумя электродвигателями на задней оси, развивающими около 500 л.с., и способно разогнаться до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,7 секунды.



Аккумуляторные блоки для сохранения заводской развесовки равномерно распределены по кузову. Их общая ёмкость — 63 кВт⋅ч, за счёт чего спорткар может проехать без подзарядки до 320 километров.



Основное отличие этого купе от прочих батарейных 911 от Everrati — новая внешность, полученная посредством альтернативных кузовных деталей из карбона. Британцы превратили электромобиль в копию знаменитого 911 RSR 3.8 из первой половины 1990-х, который считают одним из наиболее заслуженных представителей модельного семейства. В оснащение электромода также входят 18-дюймовые колёса HRE, облегчённые кресла с кожаной отделкой, медиасистема и полукаркас безопасности вместо заднего дивана. Стоимость электромобиля не называется.



Помимо Porsche 911 ателье берётся и за другие винтажные модели. Например, весной прошлого года Everrati электрифицировала классический Mercedes-Benz SL в кузове W113, также известный как Pagoda. Оригинальные же Porsche 911 RSR 3.8 стоят более миллиона долларов. В ноябре за один из двух существующих спорткаров этой модели, адаптированный для дорог общего пользования, выложили на аукционе 2 127 500 долларов.