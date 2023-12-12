Lamborghini Urus превратили в 6-колёсного монстра

Кроссовер получил другие задние стёкла и колёсные диски, тюнинговые задний бампер и спойлер на пятой двери. В процессе переделки ему удлинили крышу и изготовили оригинальные задние крылья. Имеется ли привод на третью ось, неизвестно.



Больше ничего об автомобиле неизвестно. Включая и то, подвергался ли модернизации двигатель. Стоимость проекта и без этого должна оказаться внушительной. В первую очередь, из-за большой стоимости исходного кроссовера.