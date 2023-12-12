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Lamborghini Urus превратили в 6-колёсного монстра

Lamborghini Urus превратили в 6-колёсного монстра

Автор:
12 декабря 2023 15:48
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   тюнинг   
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Появилось видео, на котором запечатлён трёхосный Lamborghini Urus 6х6. Его построила фирма South Florida Jeeps. Никаких технических подробностей о машине, к сожалению, нет.

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Метки: Lamborghini   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   тюнинг   
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