Сколько АвтоВАЗ зарабатывает на продажах автомобилей Granta и Vesta

×

×

Топ-менеджер объяснил, что разница в себестоимости и отпускной цене Lada Granta не превышает пяти процентов, и даже старые модели с давно окупившимися расходами на НИОКР не удаётся продать с большой прибылью.Максим Соколов начал с того, что на маржинальности каждого продукта отражаются все затраты, которые несёт АвтоВАЗ. В настоящий момент полностью загружена только площадка в Тольятти, а «два тихоходных судна» — автозаводы «Лада Ижевск» и «Санкт-Петербург» — только начинают работу. Кроме того у Волжского автозавода солидная кредитная нагрузка в размере 120 миллиардов рублей, и только проценты по кредитам составляют 20 миллиардов ежегодно.Другой аспект — влияние на себестоимость конечного продукта курсов иностранных валют. Какая-то доля импортных комплектующих есть во всех моделях, а реальный курс того же евро сильно отличается от прогноза Минэкономразвития. Российские власти закладывали на 2023 год прогноз в 68 рублей за один евро, а в реальности европейская валюта стоит почти в полтора раза больше.Наконец, в этом году значительно выросли затраты на логистику. В начале года доставка до автосалона считалась на уровне 13 тысяч рублей (за один автомобиль), а сейчас составляет 35-40 тысяч рублей. Максим Соколов посетовал, что маржинальность базовых версий Lada Granta минимальная, и на таких машинах завод с 44-тысячным коллективом зарабатывает столько, сколько тратит на доставку.Наиболее маржинальной моделью АвтоВАЗа является Lada Vesta. В этом нет ничего удивительного: во всем мире самыми прибыльными для автозаводов являются максимально оснащённые версии массовых моделей. Если посчитать операционную маржу равной пяти процентам, то на самой дорогой Lada Vesta Sportline завод зарабатывает ~109 тысяч рублей.