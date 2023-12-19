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Сколько АвтоВАЗ зарабатывает на продажах автомобилей Granta и Vesta

Сколько АвтоВАЗ зарабатывает на продажах автомобилей Granta и Vesta

Автор:
19 декабря 2023 13:44
Сообщество : Автомир
Метки: Granta   Vesta   АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
1546
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Глава АвтоВАЗа сообщил, сколько завод зарабатывает на Lada Granta. На пресс-конференции на заводе «Лада Ижевск» Максим Соколов ответил на вопрос, какой продукт является самым маржинальным, и почему на продажах базовой «Гранты» удаётся зарабатывать около 35 000 рублей.

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Метки: Granta   Vesta   АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
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15  комментариев
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93k
Херанука Паибалу 2 часа назад
С удовольствием просмотрели ведро лапши на наши уши
Что такое УДАЛЁННАЯ ПРИБЫЛЬ знаем прекрасно, когда "родной" поставщик отгружает копеечную китайскую деталь с наценкой 50000%, где и помещается вся прибыль от автомобиля, а автогигант при этом влачит жалкое существование.
.
Вилла на Майами САМА СЕБЯ НЕ ПОСТРОИТ
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2k
Илья 24 минуты назад
А можно сообщить себестоимость автомобиля?
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8k
Oleg Полчаса назад
забавный автоваз. и дир такой же. базовая лада гранта, ага, ага. где ж она продаётся то? с не базовой лады гранты за 1.4 и больше млн рублей они сколько гребут? мерзкий чудаки. и весь отечественный производитель такой. вырос курс бакса - все дружно подняли цены - с какого перепуга?
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31k
Юрьевич 39 минут назад
Сам завод то может и лапу сосёт в плане прибыли. А давайте посмотрим на прибыли поставщиков. Эти схемы прекрасно известны с 90-х годов ещё и работают практически во всех госкомпаниях. Создаются фирмы-прокладки и через них гонят запчасти, узлы и агрегаты, услуги всякие по проектированию, логистике и т.п. ну, естественно, по очень завышенным ценам, причём часто не в разы, а на порядки. В итоге. конечный продукт госкомпании стоит космических денег, но прибыли нет... Вся прибыль у частных фирм-партнёров. Поэтому этот Глава АвтоВАЗа пусть лапшу своей бабушке вешает про прибыль в 35000р. за автомобиль, ценник которого завышен раз в 5.
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2k
Владимир Час назад
Не страшно. На продаже запчастей для этих вёдер больше зарабатывают.
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16k
Kostick Час назад
экий бред. кузов в сборе, ну пусть 200 тыр. пихло 150, коробка 30. итого 380, до кучи убогий салон и чуть электрики, пусть ещё 200. так запчасти по идее дороже продаются по отдельности. завод всяко оптом закупает сторонние детали, по оптовой же цене. красная цена этому ведру 500 тыр.
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Тайна за семью замками калькуляция доходов. Вот что бы так, стоимость Гранты, Весты, Нивы за год вырасти втрое?!!!
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