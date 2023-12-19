Сколько АвтоВАЗ зарабатывает на продажах автомобилей Granta и Vesta

1546
1
Глава АвтоВАЗа сообщил, сколько завод зарабатывает на Lada Granta. На пресс-конференции на заводе «Лада Ижевск» Максим Соколов ответил на вопрос, какой продукт является самым маржинальным, и почему на продажах базовой «Гранты» удаётся зарабатывать около 35 000 рублей.
Топ-менеджер объяснил, что разница в себестоимости и отпускной цене Lada Granta не превышает пяти процентов, и даже старые модели с давно окупившимися расходами на НИОКР не удаётся продать с большой прибылью.
Максим Соколов начал с того, что на маржинальности каждого продукта отражаются все затраты, которые несёт АвтоВАЗ. В настоящий момент полностью загружена только площадка в Тольятти, а «два тихоходных судна» — автозаводы «Лада Ижевск» и «Санкт-Петербург» — только начинают работу. Кроме того у Волжского автозавода солидная кредитная нагрузка в размере 120 миллиардов рублей, и только проценты по кредитам составляют 20 миллиардов ежегодно.
Другой аспект — влияние на себестоимость конечного продукта курсов иностранных валют. Какая-то доля импортных комплектующих есть во всех моделях, а реальный курс того же евро сильно отличается от прогноза Минэкономразвития. Российские власти закладывали на 2023 год прогноз в 68 рублей за один евро, а в реальности европейская валюта стоит почти в полтора раза больше.
Наконец, в этом году значительно выросли затраты на логистику. В начале года доставка до автосалона считалась на уровне 13 тысяч рублей (за один автомобиль), а сейчас составляет 35-40 тысяч рублей. Максим Соколов посетовал, что маржинальность базовых версий Lada Granta минимальная, и на таких машинах завод с 44-тысячным коллективом зарабатывает столько, сколько тратит на доставку.
Наиболее маржинальной моделью АвтоВАЗа является Lada Vesta. В этом нет ничего удивительного: во всем мире самыми прибыльными для автозаводов являются максимально оснащённые версии массовых моделей. Если посчитать операционную маржу равной пяти процентам, то на самой дорогой Lada Vesta Sportline завод зарабатывает ~109 тысяч рублей.
Максим Соколов начал с того, что на маржинальности каждого продукта отражаются все затраты, которые несёт АвтоВАЗ. В настоящий момент полностью загружена только площадка в Тольятти, а «два тихоходных судна» — автозаводы «Лада Ижевск» и «Санкт-Петербург» — только начинают работу. Кроме того у Волжского автозавода солидная кредитная нагрузка в размере 120 миллиардов рублей, и только проценты по кредитам составляют 20 миллиардов ежегодно.
×
×
Другой аспект — влияние на себестоимость конечного продукта курсов иностранных валют. Какая-то доля импортных комплектующих есть во всех моделях, а реальный курс того же евро сильно отличается от прогноза Минэкономразвития. Российские власти закладывали на 2023 год прогноз в 68 рублей за один евро, а в реальности европейская валюта стоит почти в полтора раза больше.
Наконец, в этом году значительно выросли затраты на логистику. В начале года доставка до автосалона считалась на уровне 13 тысяч рублей (за один автомобиль), а сейчас составляет 35-40 тысяч рублей. Максим Соколов посетовал, что маржинальность базовых версий Lada Granta минимальная, и на таких машинах завод с 44-тысячным коллективом зарабатывает столько, сколько тратит на доставку.
Наиболее маржинальной моделью АвтоВАЗа является Lada Vesta. В этом нет ничего удивительного: во всем мире самыми прибыльными для автозаводов являются максимально оснащённые версии массовых моделей. Если посчитать операционную маржу равной пяти процентам, то на самой дорогой Lada Vesta Sportline завод зарабатывает ~109 тысяч рублей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Конкурент Lada Vesta NG в лице Toyota появился в продаже в России
- Фотографии салона новой Lada Vesta NG
- АвтоВАЗ озвучил планы по выпуску новых автомобилей на базе Весты
- АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства Lada Vesta SW и SW Cross
- Lada Vesta SW Cross в камуфляже была обнаружена на дорогах Китая
Метки: Granta Vesta АвтоВАЗ Автовсячина Лада авто автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама
Что такое УДАЛЁННАЯ ПРИБЫЛЬ знаем прекрасно, когда "родной" поставщик отгружает копеечную китайскую деталь с наценкой 50000%, где и помещается вся прибыль от автомобиля, а автогигант при этом влачит жалкое существование.
.
Вилла на Майами САМА СЕБЯ НЕ ПОСТРОИТ