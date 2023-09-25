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Конкурент Lada Vesta NG в лице Toyota появился в продаже в России

Конкурент Lada Vesta NG в лице Toyota появился в продаже в России

Автор:
25 сентября 2023 14:38
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Vesta   Vesta NG   Автовсячина   Лада   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   параллельный импорт   
1370
6
Сразу стоит оговориться, что автомобиль поставляется на российский рынок по параллельному импорту, но менее интересным от этого он не становится. Седан Toyota Vios вполне может стать конкурентом автомобилю Lada Vesta NG.
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Метки: Toyota   Vesta   Vesta NG   Автовсячина   Лада   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   параллельный импорт   
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17  комментариев
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808
Илья Час назад
Самый сложный выбор в жизни между Toyota и LADA .
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1k
Андерсен 10 минут назад
Негативные отзывы о Весте пишут в основном те, кто ни разу за ее руль не садился. "Не читал, но осуждаю" - это из той же оперы
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0
Сергей 22 минуты назад
Веста неплохой автомобиль. Единственный минус - не резвый. Но по сравнению с Рио, в которой за 100 000 что только не посыпалось, на Весте всё норм. Заменил за 100 000 сайлент блоки, втулки стабилизатора, сгорела одна катушка зажигания. Всё...
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 42 минуты назад
Конкуренцию Ладе Веста может сделать вообще что угодно ...
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15k
Дядюшка Ау 50 минут назад
"Чтобы выбрали вы за сравнимую сумму?"
Я бы лучше за половину этой суммы откапиталил бы свою японцу. И она еще лет 10 проходит.
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10k
SuperTroll 51 минуту назад
О даа, а мы точно в правильном направлении движемся, товарищи?)
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13k
..: Атеист :.. 53 минуты назад
Сомнительная покупка как по мне. Лучше взять Весту с гарантией, что её починят в случае чего, чем вот это чудо с левым импортом. И ломать голову где взять запчасти и душить жабу из-за цен на серьезный ремонт. И опять таки.. 4 передачи маловато. Да, в мегаполисах если что запчасти получится найти, а в городах поменьше уже проблема. Это как с китайцами сейчас. Понаклепали кучу моделек разных, а запчасти как? Есть?)
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55k
zloykoyot 58 минут назад
Специально посмотрел. Белая Веста NG на механике с кондеем стоит сейчас 1450 тыр. Сколько она будет стоить с китайским вариатором, который вскоре обещают - неизвестно. Ну и потом, про надёжность Тойоты известно давно и всем, про Весту различаются отзывы. Короче пока рановато сравнивать.
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1k
Александр Голованов Час назад
Бюджетненько. и реально в нише Весты. Но за объявленные деньги может родного китайца посмотреть? А кто поддерживает гарантийные обязательства? Сдается, что не Тойота, а тот же китайский производитель этого чудесного авто.
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6k
Кирилл Час назад
Весь Вьетнам на таких ездит:)
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26
Феличита Час назад
конкурент? ))) аха-ха
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