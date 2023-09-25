Конкурент Lada Vesta NG в лице Toyota появился в продаже в России

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Сразу стоит оговориться, что автомобиль поставляется на российский рынок по параллельному импорту, но менее интересным от этого он не становится. Седан Toyota Vios вполне может стать конкурентом автомобилю Lada Vesta NG.
Toyota Vios с самого своего появления позиционировался как недорогой седан для развивающихся рынков - в Азии его выпускают уже несколько лет. В Россию автомобиль привезли по параллельному импорту.
Под капотом «Тойоты» разместился 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 109 л.с., работающий в паре с классической автоматической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Говорят, что её ресурс — более 300 тысяч километров.
Автомобиль Toyota Vios по габаритам почти схож с «Вестой». Его длина — 4410 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1475 мм, а размер колесной базы — 2550 мм.
Седан базируется на платформе, на которой построены Toyota Yaris и Corolla нового поколения. Официальной гарантии на такой автомобиль из «серого» импорта нет.
Купить Toyota Vios у дилеров можно по цене от 1 820 000 до 2 160 000 рублей.
Под капотом «Тойоты» разместился 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 109 л.с., работающий в паре с классической автоматической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Говорят, что её ресурс — более 300 тысяч километров.
Автомобиль Toyota Vios по габаритам почти схож с «Вестой». Его длина — 4410 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1475 мм, а размер колесной базы — 2550 мм.
Седан базируется на платформе, на которой построены Toyota Yaris и Corolla нового поколения. Официальной гарантии на такой автомобиль из «серого» импорта нет.
Купить Toyota Vios у дилеров можно по цене от 1 820 000 до 2 160 000 рублей.
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Метки: Toyota Vesta Vesta NG Автовсячина Лада Япония авто автомир автомобили машина параллельный импорт
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Я бы лучше за половину этой суммы откапиталил бы свою японцу. И она еще лет 10 проходит.