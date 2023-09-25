Конкурент Lada Vesta NG в лице Toyota появился в продаже в России

Toyota Vios с самого своего появления позиционировался как недорогой седан для развивающихся рынков - в Азии его выпускают уже несколько лет. В Россию автомобиль привезли по параллельному импорту.



Под капотом «Тойоты» разместился 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 109 л.с., работающий в паре с классической автоматической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Говорят, что её ресурс — более 300 тысяч километров.



Автомобиль Toyota Vios по габаритам почти схож с «Вестой». Его длина — 4410 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1475 мм, а размер колесной базы — 2550 мм.



Седан базируется на платформе, на которой построены Toyota Yaris и Corolla нового поколения. Официальной гарантии на такой автомобиль из «серого» импорта нет.



Купить Toyota Vios у дилеров можно по цене от 1 820 000 до 2 160 000 рублей.