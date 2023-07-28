АвтоВАЗ озвучил планы по выпуску новых автомобилей на базе Весты

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АвтоВАЗ решил не отказывается от платформы, на которой построен автомобиль Lada Vesta, и планирует развивать модельный ряд как минимум двумя новыми моделями - кроссовером и минвэном. Однако новый автомобиль появится не ранее 2025 года.
Автомобиль Lada Vesta построен на платформе LADA B/С. Это собственная разработка АвтоВАЗа, которую впервые представили в 2014 году.
В 2021 году появилась информация о том, что АвтоВАЗ больше не будет выпускать модели на платформе Lada Vesta в связи с переходом на новую платформу CMF-B от компании Renault-Nissan. Тогда представители предприятия заявляли, что платформа Lada B/C препятствует модульному подходу при производстве. Однако уже через год, в феврале 2022 года, была представлена новая версия автомобиля Lada Vesta NG. В данный момент автомобили на платформе LADA B/С выпускаются, и АвтоВАЗ не собирается от неё отказываться.
В 2021 году появилась информация о том, что АвтоВАЗ больше не будет выпускать модели на платформе Lada Vesta в связи с переходом на новую платформу CMF-B от компании Renault-Nissan. Тогда представители предприятия заявляли, что платформа Lada B/C препятствует модульному подходу при производстве. Однако уже через год, в феврале 2022 года, была представлена новая версия автомобиля Lada Vesta NG. В данный момент автомобили на платформе LADA B/С выпускаются, и АвтоВАЗ не собирается от неё отказываться.
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Метки: vesta Автовсячина ВАЗ Лада авто автомир автомобили машина
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ну ясен хрен когда в руководстве сидели французы они продвигали свои платформы