АвтоВАЗ озвучил планы по выпуску новых автомобилей на базе Весты

Автомобиль Lada Vesta построен на платформе LADA B/С. Это собственная разработка АвтоВАЗа, которую впервые представили в 2014 году.



В 2021 году появилась информация о том, что АвтоВАЗ больше не будет выпускать модели на платформе Lada Vesta в связи с переходом на новую платформу CMF-B от компании Renault-Nissan. Тогда представители предприятия заявляли, что платформа Lada B/C препятствует модульному подходу при производстве. Однако уже через год, в феврале 2022 года, была представлена новая версия автомобиля Lada Vesta NG. В данный момент автомобили на платформе LADA B/С выпускаются, и АвтоВАЗ не собирается от неё отказываться.