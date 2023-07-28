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АвтоВАЗ озвучил планы по выпуску новых автомобилей на базе Весты

АвтоВАЗ озвучил планы по выпуску новых автомобилей на базе Весты

Автор:
28 июля 2023 11:56
Сообщество : Автомир
Метки: vesta   Автовсячина   ВАЗ   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
1007
2
АвтоВАЗ решил не отказывается от платформы, на которой построен автомобиль Lada Vesta, и планирует развивать модельный ряд как минимум двумя новыми моделями - кроссовером и минвэном. Однако новый автомобиль появится не ранее 2025 года.

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Метки: vesta   Автовсячина   ВАЗ   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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49k
Андрей 58 минут назад
Всё с тем же 90 л.с. двигателем?
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2
gengroup Час назад
Я уже привык к Х-стилю, и даже нравится. А вот ВАЗо-китайцы, нарождающуюся породу сильно подпортят ((
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albedo Час назад
На мой взгляд, теперь иностранных автопроизводителей надо пускать в Россию только с заводом полного цикла.
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3k
poбт Час назад
"заявляли, что платформа Lada B/C препятствует"
ну ясен хрен когда в руководстве сидели французы они продвигали свои платформы
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