АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства Lada Vesta SW и SW Cross

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Представители тольяттинского автомобильного завода сообщили о возобновлении производства универсалов Lada Vesta с 16-клапанными двигателями. Совсем скоро автомобили поступят в продажу.
На универсалы устанавливаются двигатели объемом 1,6 литра мощностью 106 л.с., которые работают в паре с механической коробкой передач.
Автомобиль Lada Vesta SW будет доступен в четырех вариантах комплектации, а версия SW Cross получит три варианта комплектации.
В базовой комплектации Comfort есть ABS, две подушки безопасности, кондиционер, запуск двигателя с кнопки, а также светодиодные фары и задние фонари. На более дорогие версии будут устанавливать мультимедиа систему с экранами 7 или 10 дюймов. Также более дорогие версии получат подогрев передних сидений и лобового стекла, а также боковые подушки безопасности.
Универсал Lada Vesta SW Cross получит защитную пластиковую отделку кузова, а также увеличенный клиренс 203 мм и 17-дюймовые колеса. Также отличительной особенностью кроссовой версии станут декоративные элементы салона ярких цветов.
Автомобиль Lada Vesta SW будет доступен в четырех вариантах комплектации, а версия SW Cross получит три варианта комплектации.
В базовой комплектации Comfort есть ABS, две подушки безопасности, кондиционер, запуск двигателя с кнопки, а также светодиодные фары и задние фонари. На более дорогие версии будут устанавливать мультимедиа систему с экранами 7 или 10 дюймов. Также более дорогие версии получат подогрев передних сидений и лобового стекла, а также боковые подушки безопасности.
Универсал Lada Vesta SW Cross получит защитную пластиковую отделку кузова, а также увеличенный клиренс 203 мм и 17-дюймовые колеса. Также отличительной особенностью кроссовой версии станут декоративные элементы салона ярких цветов.
LADA Aura
Lada Aura планируют начать собирать в сентябре 2024 года. Напомним, что удлиненный седан Aura сделан на основе автомобиля Lada Vesta. Впервые его показали летом этого года в Сочи.
Вице-президент «АвтоВАЗа» Сергей Громак: «В ближайшие два года мы планируем запустить еще несколько новых моделей. В следующем году у нас в Ижевске выйдет электромобиль e-Largus. Где-то в сентябре будет запущен седан бизнес-класса Lada Aura».
Седан Aura будет комплектоваться двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.
Вице-президент «АвтоВАЗа» Сергей Громак: «В ближайшие два года мы планируем запустить еще несколько новых моделей. В следующем году у нас в Ижевске выйдет электромобиль e-Largus. Где-то в сентябре будет запущен седан бизнес-класса Lada Aura».
Седан Aura будет комплектоваться двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.
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Метки: Vesta Автовсячина ВАЗ Лада авто автомир автомобили аура машина
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