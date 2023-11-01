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АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства Lada Vesta SW и SW Cross

АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства Lada Vesta SW и SW Cross

Автор:
01 ноября 2023 14:20
Сообщество : Автомир
Метки: Vesta   Автовсячина   ВАЗ   Лада   авто   автомир   автомобили   аура   машина   
787
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Представители тольяттинского автомобильного завода сообщили о возобновлении производства универсалов Lada Vesta с 16-клапанными двигателями. Совсем скоро автомобили поступят в продажу.

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Метки: Vesta   Автовсячина   ВАЗ   Лада   авто   автомир   автомобили   аура   машина   
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3  комментария
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23k
Анатолий Соколов 49 минут назад
похоже ЕСП ещё не "починили" ...
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2k
Сергей 14 минут назад
Возник вопрос- "Зачем?"
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11k
Б.Касторский Полчаса назад
Только вот цена будет чую не очень. Очень не очень.
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