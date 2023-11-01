АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства Lada Vesta SW и SW Cross

На универсалы устанавливаются двигатели объемом 1,6 литра мощностью 106 л.с., которые работают в паре с механической коробкой передач.



Автомобиль Lada Vesta SW будет доступен в четырех вариантах комплектации, а версия SW Cross получит три варианта комплектации.



В базовой комплектации Comfort есть ABS, две подушки безопасности, кондиционер, запуск двигателя с кнопки, а также светодиодные фары и задние фонари. На более дорогие версии будут устанавливать мультимедиа систему с экранами 7 или 10 дюймов. Также более дорогие версии получат подогрев передних сидений и лобового стекла, а также боковые подушки безопасности.



Универсал Lada Vesta SW Cross получит защитную пластиковую отделку кузова, а также увеличенный клиренс 203 мм и 17-дюймовые колеса. Также отличительной особенностью кроссовой версии станут декоративные элементы салона ярких цветов.