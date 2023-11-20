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АвтоВаз начал производство мощной Лады с разгоном до 100 км/ч за 10,9 секунд

АвтоВаз начал производство мощной Лады с разгоном до 100 км/ч за 10,9 секунд

Автор:
20 ноября 2023 14:01
Сообщество : Автомир
Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
1792
2
Дочернее предприятие АвтоВаза - ЛАДА Спорт запустило производство мощного автомобиля Lada Vesta SW Sportline.

Источник:

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Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
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37  комментариев
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4k
Евгений 2 часа назад
Несколько постов назад:
"Китайцы представили 1305-сильный электромобиль
Топовая модификация способна разогнаться до сотни за 2 секунды, а максимальная скорость ограничена 300 км/ч."
И наши:
АвтоВаза - ЛАДА Спорт запустило производство мощного автомобиля Lada Vesta SW Sportline её оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды
Не понятно, чем хвастаються? Пяти ступенчатой механикой?
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730
Denis Rogut 4 минуты назад
Если честно, что-то даже не смешно.
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39k
Седой 10 минут назад
Когда начал Ваз свою работу, то китайцы брички делали, а не машины! Теперь все наоборот и никакие инвестиции и вливания из бюджета не исправляют ситуацию, наверное там место не по феншую...
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8k
mbr 10 минут назад
"мультимедийная система Лада Энджой Про -- не понял, про кого лада?
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27k
Добрый 22 минуты назад
Лет 20-30 назад бы такую машину делал ВАЗ, вот это было бы мощно...
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9k
Роман 22 минуты назад
"рекомендованная розничная цена от 2 175 900 рублей" пишет rg.ru
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9k
Роман Полчаса назад
Имхо это должна быть базовая комплектация, но без заниженного просвета. Ну и цена не как за какого среднестатистического немца.
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1k
олег Полчаса назад
жрать бенз будет этот спортсмен .
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12k
Krapiv 38 минут назад
осталось дело за малым - найти того, кто ее купит
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951
ProFanas 39 минут назад
Ну усё! С таким ускорением сопли будут на ушах!
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22k
Mike Miller 43 минуты назад
Автоматическую коробку сделайте!
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1k
Дмитрий Носов 50 минут назад
Солярис/рио с 1.6 мотором тоже получается спортивный и мощный?)
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5k
fkamash 51 минуту назад
Следует отметить, что это приоровский мотор, который стоял на предыдущей весте св кросс и иксрее и там выдавал 122 л/с в стоке. А версия "спорт" -145 л/с. НО тут как с НИвой - мотор один, а Л/с с каждой версией теряются и теряются....
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1k
Андерсен 53 минуты назад
Красные полоски, черная крыша и спойлер - по мнению АвтоВАЗа именно это, а не мотор, трансмиссия и подвеска делает машину спортивной. Где-то зарыдали от зависти адепты колхозного тюнинга
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2
ArtKr 54 минуты назад
На полторы секунды быстрее, чем 2109"зубило" 91 года. С карбюратором и движком в 78 сил.
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27k
ВВС 55 минут назад
Lada Vesta SW Sportline оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды.

а в чем собственно фишка?
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4k
ProstoBoBka Час назад
1,6 118 сил... "мощный двигатель"! Ваз мля в другом измерении живет?! 2023 год 118 сил - это просто пи....ц! Но конструкторы Ваз очень горды 118 силами!
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7k
Vladimir Час назад
Если ускорение свободного падения 9.8 м/с умножить на 10.9 сек, то получится 106 км/ч. Ни на что не намекаю, но Веста где-то тормозит.
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31
rrgi Vladimir Час назад
Арифметика не твоё
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89k
7guest Час назад
Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом (с)
Это специально для горцев?
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973
VenomSnake Час назад
2007 года базовый сивик и то быстрее разгонялся ...
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9k
Гур 2 часа назад
Я не понял, это сарказма пост?
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