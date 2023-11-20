АвтоВаз начал производство мощной Лады с разгоном до 100 км/ч за 10,9 секунд

1792
2
Дочернее предприятие АвтоВаза - ЛАДА Спорт запустило производство мощного автомобиля Lada Vesta SW Sportline.
Lada Vesta SW Sportline оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды.
Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Также новинка получила обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, 17-дюймовые диски и черную глянцевую крышу с «плавником».
В салоне установлены спортивные сиденья, 10-дюймовый сенсорный дисплей, трехспицевое рулевое колесо, цифровая приборная панель и мультимедийная система Lada Enjoy Pro.
Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Также новинка получила обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, 17-дюймовые диски и черную глянцевую крышу с «плавником».
В салоне установлены спортивные сиденья, 10-дюймовый сенсорный дисплей, трехспицевое рулевое колесо, цифровая приборная панель и мультимедийная система Lada Enjoy Pro.
Источник:
Ссылки по теме:
- Lada Vesta SW Cross в камуфляже была обнаружена на дорогах Китая
- АвтоВАЗ запустил сервис помощи на дороге владельцам автомобилей Nissan
- АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства Lada Vesta SW и SW Cross
- Новый руль и новая приборная панель для Lada Vesta NG
- В США выставили на торги Ладу с турбомотором мощностью 535 л.с.
Метки: АвтоВАЗ Автовсячина Лада авто автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама
"Китайцы представили 1305-сильный электромобиль
Топовая модификация способна разогнаться до сотни за 2 секунды, а максимальная скорость ограничена 300 км/ч."
И наши:
АвтоВаза - ЛАДА Спорт запустило производство мощного автомобиля Lada Vesta SW Sportline её оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды
Не понятно, чем хвастаються? Пяти ступенчатой механикой?
Ах...уедь как выгодно!
И такие манагеры в телевизоре: ну мы эта как его, короче курс доллара, поставщики, дефицит... мы вынуждены поднять цена на 0,00000001%, в пересчёте на рубли это где-то 3 млн..
Знаем, плавали
а в чем собственно фишка?
Это специально для горцев?