Верховный Суд разрешил конфискацию имущества (не только Авто) за пьяное вождение

Возможность конфисковать автомобиль за повторное грубое нарушение, включая управление в состоянии опьянения, появилась в российском законодательстве летом прошлого года. При этом, как показывала накопленная практика, суды применяли такое наказание не всегда, ссылаясь на некоторые нюансы уголовного права. В сентябре с разъяснением по поводу обязательной конфискации выступал Первый кассационный суд общей юрисдикции, а сейчас это подтверждено высшей инстанцией.



Верховный суд отметил, что конфисковать автомобиль можно в том случае, если он принадлежит обвиняемому полностью либо частично — к примеру, если объектом изъятия совместно владеют супруги.



Если же обвиняемый успел продать или подарить автомобиль, то суд должен принять решение о соразмерной конфискации. По мнению Верховного суда, изъять у обвиняемого можно деньги в размере стоимости транспортного средства или другое имущество, соразмерное по цене.