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Верховный Суд разрешил конфискацию имущества (не только Авто) за пьяное вождение

Верховный Суд разрешил конфискацию имущества (не только Авто) за пьяное вождение

Автор:
14 декабря 2023 14:54
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Верховный Суд   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   пьянь   штраф   
1614
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Пленум Верховного суда России назвал обязательным применение конфискации транспортного средства за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. В разъяснении также описано, как следует поступать судам, если изымаемый автомобиль находится в совместной собственности или нарушитель до разбирательства успел продать автомобиль.

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Метки: Автовсячина   Верховный Суд   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   пьянь   штраф   
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12  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Я за уголовное наказание за повторную пьяную езду, ещё считаю, что необходимо ужесточить наказание за ДТП с пострадавшими. Но автомобиль зачем изымать? Понял бы, если бы кто-то пострадал и автомобиль был реализован в пользу пострадавшего. Но просто забрать автомобиль?
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77
aleksey090 7 минут назад
А Верховный Суд разрешил конфискацию имущества чиновников, чьи родственники связаны с гос закупками и гос подрядами?
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1k
Graboid 15 минут назад
да, делать что то надо, но давайте подумаем :
вот ужесточили наказание ~ штраф/лишение/конфискация/зона
недобросовестные работники органов - начинают фабриковать нарушения = страдают невинные ..
нетрезвые ездуны - начинают еще упорнее пытаться скрыться от органов и калечат/убивают еще больше невинных ..
.. может я слишком драматизирую ситуацию и ошибаюсь ?

меня интересует вопрос :
виновник аварии нищий/бездомный/инвалид, машина чужая/разбита, полиса нет, денег нет, взять нечего.
пострадавший инвалид/труп, сломанная жизнь/дети/родители сироты.
почему государство не гарантирует компенсацию ущерба, с последующим взысканием с виновного или списанием за отсутствием возможности взыскания ?
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242
Денис Федотов Час назад
Какой тогда вообще смысл в конфискации, проще штраф в размере стоимости машины, ты или платишь его деньгами или, если их нет, забирают машину или что-то еще. Для бюджета выгоднее живые деньги.
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20
CacatuaAutista Час назад
И это правильно.
Как сказвывал главный мент всея Руси - Бухой должен сидеть в тюрьме
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