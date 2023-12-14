Верховный Суд разрешил конфискацию имущества (не только Авто) за пьяное вождение

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Пленум Верховного суда России назвал обязательным применение конфискации транспортного средства за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. В разъяснении также описано, как следует поступать судам, если изымаемый автомобиль находится в совместной собственности или нарушитель до разбирательства успел продать автомобиль.
Возможность конфисковать автомобиль за повторное грубое нарушение, включая управление в состоянии опьянения, появилась в российском законодательстве летом прошлого года. При этом, как показывала накопленная практика, суды применяли такое наказание не всегда, ссылаясь на некоторые нюансы уголовного права. В сентябре с разъяснением по поводу обязательной конфискации выступал Первый кассационный суд общей юрисдикции, а сейчас это подтверждено высшей инстанцией.
Верховный суд отметил, что конфисковать автомобиль можно в том случае, если он принадлежит обвиняемому полностью либо частично — к примеру, если объектом изъятия совместно владеют супруги.
Если же обвиняемый успел продать или подарить автомобиль, то суд должен принять решение о соразмерной конфискации. По мнению Верховного суда, изъять у обвиняемого можно деньги в размере стоимости транспортного средства или другое имущество, соразмерное по цене.
Верховный суд отметил, что конфисковать автомобиль можно в том случае, если он принадлежит обвиняемому полностью либо частично — к примеру, если объектом изъятия совместно владеют супруги.
Если же обвиняемый успел продать или подарить автомобиль, то суд должен принять решение о соразмерной конфискации. По мнению Верховного суда, изъять у обвиняемого можно деньги в размере стоимости транспортного средства или другое имущество, соразмерное по цене.
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вот ужесточили наказание ~ штраф/лишение/конфискация/зона
недобросовестные работники органов - начинают фабриковать нарушения = страдают невинные ..
нетрезвые ездуны - начинают еще упорнее пытаться скрыться от органов и калечат/убивают еще больше невинных ..
.. может я слишком драматизирую ситуацию и ошибаюсь ?
меня интересует вопрос :
виновник аварии нищий/бездомный/инвалид, машина чужая/разбита, полиса нет, денег нет, взять нечего.
пострадавший инвалид/труп, сломанная жизнь/дети/родители сироты.
почему государство не гарантирует компенсацию ущерба, с последующим взысканием с виновного или списанием за отсутствием возможности взыскания ?
Как сказвывал главный мент всея Руси - Бухой должен сидеть в тюрьме