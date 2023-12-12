Porsche показал салон нового электрического Macan

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Официальный дебют нового полностью электрического Porsche Macan должен состояться в начале 2024 года, а пока в компании решили рассекретить некоторые элементы интерьера и используемые технологии.
Для Porsche Macan на батарейках разработали новую переднюю панель и изменили оформление центрального тоннеля, лишённого селектора коробки передач. Панель адаптирована для установки трёх дисплеев. Центральный и пассажирский экраны получат диагональ 10,9 дюйма, приборная панель — на 12,3 дюйма. Передний пассажир сможет при помощи своего экрана управлять некоторыми медиафункциями и навигацией.
Видимые размеры изображения, которое сможет генерировать проекционный дисплей, пока не уточнены, но Porsche пообещала, что они окажутся одними из самых больших на рынке. Электроника сможет в реальном времени выводить на дисплей подсказки, адаптированные к окружающей обстановке — например, указания навигационной системы или расстояние до впередиидущего автомобиля.
Управление медиасистемой Macan EV возьмёт на себя операционка на базе Android. Это позволит устанавливать на неё целый ряд сторонних приложений, включая различные стриминговые сервисы.
Ожидается, что двигатели электрокара смогут развивать до 600 л.с., а питаться они будут от 100-киловаттной батареи. Ранее сообщалось, что компания не планирует использовать как более компактные, так и более крупные аккумуляторы, однако предложит Macan EV с разными вариантами силовых установок.
Видимые размеры изображения, которое сможет генерировать проекционный дисплей, пока не уточнены, но Porsche пообещала, что они окажутся одними из самых больших на рынке. Электроника сможет в реальном времени выводить на дисплей подсказки, адаптированные к окружающей обстановке — например, указания навигационной системы или расстояние до впередиидущего автомобиля.
Управление медиасистемой Macan EV возьмёт на себя операционка на базе Android. Это позволит устанавливать на неё целый ряд сторонних приложений, включая различные стриминговые сервисы.
Ожидается, что двигатели электрокара смогут развивать до 600 л.с., а питаться они будут от 100-киловаттной батареи. Ранее сообщалось, что компания не планирует использовать как более компактные, так и более крупные аккумуляторы, однако предложит Macan EV с разными вариантами силовых установок.
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