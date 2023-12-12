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Porsche показал салон нового электрического Macan

Porsche показал салон нового электрического Macan

Автор:
12 декабря 2023 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Macan   Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
1065
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Официальный дебют нового полностью электрического Porsche Macan должен состояться в начале 2024 года, а пока в компании решили рассекретить некоторые элементы интерьера и используемые технологии.
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Метки: Macan   Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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5  комментариев
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45k
Цыц тут у меня 52 минуты назад
Интерьер не хуже, чем в китайских авто.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 8 минут назад
Все что они напридумывали есть в базовой китайской версии ))
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167
ivandike 22 минуты назад
Руль аля киа рио
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2k
Илья 2 часа назад
Как всегда дизайн выше всяких похвал. Немцы браво !
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Добрый Бабайка

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