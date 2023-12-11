Самый дорогой в мире Porsche 918 Spyder

Новыми супергибриды 918 Spyder стоили в США минимум 845 тысяч долларов. Именно этот экземпляр обошёлся владельцу примерно на 200 тысяч дороже, и половина надбавки была потрачена на дизайнерские решения. Кузов спайдера выкрасили в оригинальный оттенок белого цвета, а для интерьера в Porsche Exclusive Manufaktur разработали обшивку в яхтенном стиле с применением тёмно-синей кожи, карбоновых вставок и белых акцентов. В аналогичной стилистике выдержано оформление прилагающегося к суперкару набора сумок для багажа.



Porsche 918 Spyder также оснащён опциональным пакетом Weissach, в который входили, к примеру, магниевые колёсные диски (их тоже окрасили в белый) и антикрыло на корме, системой подъёма передней оси для проезда «лежачих полицейских» и рядом более мелких доработок.



Заплатив в 2015 году за суперкар более миллиона долларов, владелец им, по сути, не пользовался. Porsche 918 Spyder считался элементом автомобильной коллекции — на аукцион его выставили с пробегом менее 20 километров. Между тем на момент создания 918 Spyder считался одним из самых выдающихся суперкаров планеты. Его силовая установка, состоящая из 4.6-литрового V8 и двух электромоторов, развивает 887 л. с. и 1280 Нм, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 2.6 секунды при максимальной скорости 345 км/ч.