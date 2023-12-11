FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12190 постов • 844 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Самый дорогой в мире Porsche 918 Spyder

Самый дорогой в мире Porsche 918 Spyder

Автор:
11 декабря 2023 13:40
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   купе   машина   родстер   
863
32
Компания Porsche выпустила только 918 экземпляров супергибрида 918 Spyder для всего мира. Один из них, 656-й по счёту, создавали по особому заказу — помимо ряда дополнительных опций, спайдер получил уникальную отделку кузова и салона. На днях он ушёл с молотка на аукционе Сотбис за 3 937 500 долларов (357 миллионов рублей), что почти вдвое выше предыдущей рекордной цены этой модели.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Porsche   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   купе   машина   родстер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
alertol 54 минуты назад
Покупатель явно не играл в NFS5 спайдер самый отстойный из всех линеек )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19699



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Красиво и недорого: где купить идеальное платье на Новый год
Красиво и недорого: где купить идеальное платье на Новый год
Американка решила пройти МРТ с заряженным пистолетом
Американка решила пройти МРТ с заряженным пистолетом
Набирающие популярность в сообществах
Арабские учёные придумали солнечную башню, которая будет давать электричество днём и ночью
Арабские учёные придумали солнечную башню, которая будет давать электричество днём и ночью
Какой хулиганский сленг в 80-х был популярен
Какой хулиганский сленг в 80-х был популярен
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый раз

Лучшие демотиваторы
Это мой график количества друзей

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#в мире#факты#дети#СССР#Еда#конфликт#птицы
#интересно#история#автомир#забавно#Прикол#ДТП#авто аварии#люди#роль#сарказм
#животные#машина#Россия#кино#аварии#позитив#фильм#улыбнуло#новости#соцсети
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! В Польше нашли забытые Lada десятого семейства В Польше нашли забытые Lada десятого семейства Tesla представила маленький Cybertruck для детей за 1500 долларов Tesla представила маленький Cybertruck для детей за 1500 долларов 70-летнего красавца Aston Martin выставят на торги 70-летнего красавца Aston Martin выставят на торги Уникальный гиперкар Bugatti Chiron в качестве подарка для 70-летней американки Уникальный гиперкар Bugatti Chiron в качестве подарка для 70-летней американки Трёхколёсный спорткар Morgan перевели на электротягу Трёхколёсный спорткар Morgan перевели на электротягу

На что жалуетесь?

Вернуться