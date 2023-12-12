АвтоВАЗ приступил к выпуску двигателей объёмом 1.8 под названием EvoАВТОВАЗ возобновил производство 1.8-литрового бензинового мотора ВАЗ-21179, ставившегося на Lada Vesta. Двигатель лишился ряда европейских компонентов, а также избавился от масложора и получил...