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АВТОВАЗ возобновил производство 1.8-литрового бензинового мотора ВАЗ-21179, ставившегося на Lada Vesta. Двигатель лишился ряда европейских компонентов, а также избавился от масложора и получил «безвтыковые» поршни. Масштаб изменений оказался настолько значителен, что агрегату добавили приставку Evo в названии.
При обрыве ремня ГРМ в 1.8 Evo поршни не встречаются с клапанами. И за счет этого ремонт в такой аварийной ситуации выйдет относительно недорогим. По подсчетам самого ВАЗа, стоимость ремонта (с учетом услуг эвакуатора, запчастей и непосредственно работ) составит около 30 тыс. рублей. Для сравнения, если поршни встречаются с клапанами при обрыве ремня ГРМ, то такой ремонт обойдется (опять же, по подсчетам ВАЗа) в 150 тыс. рублей.
1.8 Evo не должен «потеть», он получил более герметичную крышку ГБЦ. Изменен и масляный картер: у него появились направляющие рёбра и оптимизирована зона забора масла – всё для того, чтобы исключить недостаточное поступление масла при «экстремальных» нагрузках.
Вообще сразу несколько мер связаны с тем, чтобы двигатель устойчиво работал при «экстремальном» вождении. Например, с этой целью внедрена новая топливная рампа с повышенной на 30% производительностью. В 1.8 Evo появилась полиамидная топливная трубка увеличенного диаметра с запатентованным профилем переходного сечения, за счет которой снижена пульсация давления топлива и улучшена его подача. Приёмник масляного насоса тоже из полиамида, и это тоже сделано для стабильности поступления масла при экстремальных нагрузках.
Впервые в истории компании проведён полный цикл калибровки настроек двигателя. Это стало возможным благодаря новому блоку управления двигателем от российской «Итэлма».
Наконец, на ВАЗе сообщили, что 1.8 EVO по-прежнему можно заправлять бензином АИ-92 (его применение допускается, но лучше всё же лить АИ-95).
Интересно, что внедрение нового кронштейна правой опоры (в Сети полно нареканий владельцев нынешней Vesta на этот элемент) обусловлено появлением новой коробки передач – вариатора, чтобы повысить надёжность фиксации силового агрегата. Почему нельзя было изменить крепление для стандартной версии с МКПП, чтобы владельцы нынешних «Вест» с этим не мучались, непонятно.
Отдача мотора осталась та же — 122 л. с. Серийное производство Lada Vesta NG c 1.8 EVO стартует в январе 2024 года.
1.8 Evo не должен «потеть», он получил более герметичную крышку ГБЦ. Изменен и масляный картер: у него появились направляющие рёбра и оптимизирована зона забора масла – всё для того, чтобы исключить недостаточное поступление масла при «экстремальных» нагрузках.
Вообще сразу несколько мер связаны с тем, чтобы двигатель устойчиво работал при «экстремальном» вождении. Например, с этой целью внедрена новая топливная рампа с повышенной на 30% производительностью. В 1.8 Evo появилась полиамидная топливная трубка увеличенного диаметра с запатентованным профилем переходного сечения, за счет которой снижена пульсация давления топлива и улучшена его подача. Приёмник масляного насоса тоже из полиамида, и это тоже сделано для стабильности поступления масла при экстремальных нагрузках.
Впервые в истории компании проведён полный цикл калибровки настроек двигателя. Это стало возможным благодаря новому блоку управления двигателем от российской «Итэлма».
Наконец, на ВАЗе сообщили, что 1.8 EVO по-прежнему можно заправлять бензином АИ-92 (его применение допускается, но лучше всё же лить АИ-95).
Интересно, что внедрение нового кронштейна правой опоры (в Сети полно нареканий владельцев нынешней Vesta на этот элемент) обусловлено появлением новой коробки передач – вариатора, чтобы повысить надёжность фиксации силового агрегата. Почему нельзя было изменить крепление для стандартной версии с МКПП, чтобы владельцы нынешних «Вест» с этим не мучались, непонятно.
Отдача мотора осталась та же — 122 л. с. Серийное производство Lada Vesta NG c 1.8 EVO стартует в январе 2024 года.
Источник:
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Ну, и ещё бы цену сделали бы ниже ляма, тогда бы их брали.
Но у меня к кузову "универсал" изначально были вопросы. Какой-то он странный, особенно организация места в багажнике. На вид багажник большой, по существу - крайне бестолковый. Высокую сумку уже не поставишь.
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странные подсчеты у автотаза, https://dvs63.ru/xray/tproduct/419912735-487107336211-dvigatel-vaz-21179-18-v-sborehttps://dvs63.ru/xray/tproduct/419912735-487107336211-dvigatel-vaz-21179-18-v-sbore
205 тыр в сборе.
Ведь ничего заоблачного в перечисленных доделках нет.
.
2. Настоящим издевательством расцениваю откахз от регулировки зазоров клапанов шайбами, и переход на цельный стакан-толкатель клапана.
Теперь нужно снимать распредвал для регулировки клапанов.
Регулировка теперь подорожала в несколько раз, в Краснодаре её делают всего в 2 местах, причём новые стаканы нужно ЗАКАЗЫВАТЬ.
ПО ФАКТУ НИКТО КЛАПАНА РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ БУДЕТ.
Какой мудвин это выдумал?
Правильно....
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