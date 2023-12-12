При обрыве ремня ГРМ в 1.8 Evo поршни не встречаются с клапанами. И за счет этого ремонт в такой аварийной ситуации выйдет относительно недорогим. По подсчетам самого ВАЗа, стоимость ремонта (с учетом услуг эвакуатора, запчастей и непосредственно работ) составит около 30 тыс. рублей. Для сравнения, если поршни встречаются с клапанами при обрыве ремня ГРМ, то такой ремонт обойдется (опять же, по подсчетам ВАЗа) в 150 тыс. рублей.



1.8 Evo не должен «потеть», он получил более герметичную крышку ГБЦ. Изменен и масляный картер: у него появились направляющие рёбра и оптимизирована зона забора масла – всё для того, чтобы исключить недостаточное поступление масла при «экстремальных» нагрузках.



Вообще сразу несколько мер связаны с тем, чтобы двигатель устойчиво работал при «экстремальном» вождении. Например, с этой целью внедрена новая топливная рампа с повышенной на 30% производительностью. В 1.8 Evo появилась полиамидная топливная трубка увеличенного диаметра с запатентованным профилем переходного сечения, за счет которой снижена пульсация давления топлива и улучшена его подача. Приёмник масляного насоса тоже из полиамида, и это тоже сделано для стабильности поступления масла при экстремальных нагрузках.



Впервые в истории компании проведён полный цикл калибровки настроек двигателя. Это стало возможным благодаря новому блоку управления двигателем от российской «Итэлма».



Наконец, на ВАЗе сообщили, что 1.8 EVO по-прежнему можно заправлять бензином АИ-92 (его применение допускается, но лучше всё же лить АИ-95).



Интересно, что внедрение нового кронштейна правой опоры (в Сети полно нареканий владельцев нынешней Vesta на этот элемент) обусловлено появлением новой коробки передач – вариатора, чтобы повысить надёжность фиксации силового агрегата. Почему нельзя было изменить крепление для стандартной версии с МКПП, чтобы владельцы нынешних «Вест» с этим не мучались, непонятно.



Отдача мотора осталась та же — 122 л. с. Серийное производство Lada Vesta NG c 1.8 EVO стартует в январе 2024 года.