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Знакомый автомобиль всем любителям игры NFS - Lamborghini Diablo SV пустят с молотка

Знакомый автомобиль всем любителям игры NFS - Lamborghini Diablo SV пустят с молотка

Автор:
12 декабря 2023 14:52
Сообщество : Автомир
Метки: Diablo SV   Lamborghini   NFS   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукион   машина   родстер   спорткар   суперкар   
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В ближайшие дни на аукционе Сотбис пройдут закрытые торги, на которых будет выставлен родстер Lamborghini Diablo SV. Принято считать, что компания успела построить только две машины и одна из них была заводским прототипом. То есть в частных руках сейчас находится один единственный Diablo SV. Сколько удастся за него выручить, аукционисты прогнозировать не берутся.
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Метки: Diablo SV   Lamborghini   NFS   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукион   машина   родстер   спорткар   суперкар   
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1  комментарий
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GRuslan 3 минуты назад
Сколько км было пройдено на этой красавице, сколько побед, на ЭЛТ мониторе 19 дюймов.)))
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