Знакомый автомобиль всем любителям игры NFS - Lamborghini Diablo SV пустят с молотка

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В ближайшие дни на аукционе Сотбис пройдут закрытые торги, на которых будет выставлен родстер Lamborghini Diablo SV. Принято считать, что компания успела построить только две машины и одна из них была заводским прототипом. То есть в частных руках сейчас находится один единственный Diablo SV. Сколько удастся за него выручить, аукционисты прогнозировать не берутся.
Итальянцы планировали выпустить открытую версию Diablo SV в 1998 году, позаимствовав технологию съёмной крыши у серийного Diablo VT. От уже поступившего к тому моменту в продажу родстера будущая новинка отличалась спецификацией Super Veloce с 530-сильной версией фирменного 5,7-литрового V12, приводом на заднюю ось, усиленными тормозами и иной аэродинамикой.
Первый прототип родстера представили на Женевском автосалоне в 1998 году. Однако компания в это время переживала период трансформации, переходя под контроль Audi, и проект, несмотря на положительные отклики, был заморожен. Тем не менее один экземпляр открытого Diablo SV для продажи на сторону компания всё же построила — по просьбе одного из ведущих итальянских дилеров бренда, который обратился напрямую к руководству Lamborghini.
В процессе постройки родстеру по сравнению с прототипом слегка доработали оперение, а также снабдили антикрылом на корме и системой подъёма кузова на передней оси.
Автомобиль отличается полностью задокументированной историей, оригинальным состоянием и относительно небольшим пробегом в 42,8 тысячи километров. За редкость аукционисты называют родстер «автомобильным единорогом». При этом какую сумму планируется выручить за уникальный Lamborghini, не уточняется.
Первый прототип родстера представили на Женевском автосалоне в 1998 году. Однако компания в это время переживала период трансформации, переходя под контроль Audi, и проект, несмотря на положительные отклики, был заморожен. Тем не менее один экземпляр открытого Diablo SV для продажи на сторону компания всё же построила — по просьбе одного из ведущих итальянских дилеров бренда, который обратился напрямую к руководству Lamborghini.
В процессе постройки родстеру по сравнению с прототипом слегка доработали оперение, а также снабдили антикрылом на корме и системой подъёма кузова на передней оси.
Автомобиль отличается полностью задокументированной историей, оригинальным состоянием и относительно небольшим пробегом в 42,8 тысячи километров. За редкость аукционисты называют родстер «автомобильным единорогом». При этом какую сумму планируется выручить за уникальный Lamborghini, не уточняется.
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Метки: Diablo SV Lamborghini NFS Автовсячина авто автомир автомобили аукион машина родстер спорткар суперкар
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