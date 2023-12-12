Знакомый автомобиль всем любителям игры NFS - Lamborghini Diablo SV пустят с молотка

Итальянцы планировали выпустить открытую версию Diablo SV в 1998 году, позаимствовав технологию съёмной крыши у серийного Diablo VT. От уже поступившего к тому моменту в продажу родстера будущая новинка отличалась спецификацией Super Veloce с 530-сильной версией фирменного 5,7-литрового V12, приводом на заднюю ось, усиленными тормозами и иной аэродинамикой.



Первый прототип родстера представили на Женевском автосалоне в 1998 году. Однако компания в это время переживала период трансформации, переходя под контроль Audi, и проект, несмотря на положительные отклики, был заморожен. Тем не менее один экземпляр открытого Diablo SV для продажи на сторону компания всё же построила — по просьбе одного из ведущих итальянских дилеров бренда, который обратился напрямую к руководству Lamborghini.



В процессе постройки родстеру по сравнению с прототипом слегка доработали оперение, а также снабдили антикрылом на корме и системой подъёма кузова на передней оси.



Автомобиль отличается полностью задокументированной историей, оригинальным состоянием и относительно небольшим пробегом в 42,8 тысячи километров. За редкость аукционисты называют родстер «автомобильным единорогом». При этом какую сумму планируется выручить за уникальный Lamborghini, не уточняется.