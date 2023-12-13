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В Литве разработали спорткар в виде комплекта для самостоятельной сборки

В Литве разработали спорткар в виде комплекта для самостоятельной сборки

Автор:
13 декабря 2023 11:47
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Литва   авто   автомир   автомобили   конструктор   машина   полуфабрикат   спорткар   
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Компания Rhino Racing из Каунаса представила спорткар под названием RR01. Это среднемоторное купе, отдалённо напоминающее некоторые модели Porsche и McLaren. Продавать его планируется как комплект для самостоятельной сборки. Базовая цена спорткара всего 25 тысяч евро, но за двигатель придётся платить отдельно: силовой агрегат оценили ещё в 37,5 тысячи.

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Метки: Автовсячина   Литва   авто   автомир   автомобили   конструктор   машина   полуфабрикат   спорткар   
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4  комментария
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6k
livaneth 6 минут назад
За 25 тысяч коробка с креслами
за 27,5 тормоза, радиатор и фары
еще за 37,5 двигатель с трансмиссией.
уже 90,000
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60k
Олег 24 минуты назад
Неужели они кроме яда и русофобии что-то еще производят?
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52k
Андрей 37 минут назад
Прикол будет в конце. Самая последняя деталь вдруг сильно подорожает.
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86k
Доктор Джонс Час назад
Литовцам не в первый раз завозить распил из Европы и собирать из него автомобили...
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