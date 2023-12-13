В Литве разработали спорткар в виде комплекта для самостоятельной сборки

Rhino RR01 имеет допуск на дороги общего пользования, но ориентирован на трек. В базовую комплектацию спорткара включены, по сути, компоненты для постройки собственной машины: алюминиевый монокок, рулевой механизм, регулируемая подвеска на двойных поперечных рычагах с трековыми амортизаторами, стеклопластиковые кузовные панели и минимальный набор элементов интерьера.



За 27 500 евро базовую версию дополнят подготовкой для установки двигателя (например, топливными баками и системой охлаждения), тормозами AP Racing с шестипоршневыми суппортами, а также светодиодной оптикой. Кроме того, в комплект включат гоночные кресла и приборы для салона.



Наконец, ещё 37 500 евро Rino Racing просит за силовой агрегат. Это V10 объёмом 5,2 литра — он позаимствован у Audi R8, но, по утверждению фирмы, дополнен полностью новыми внутренними деталями и развивает около 480 сил. К двигателю приложат необходимое навесное оборудование, секвентальную коробку и дифференциал повышенного трения.



Поставки комплектующих для постройки Rhino RR01 компания готова начать в августе–сентябре следующего года.