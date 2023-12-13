Перебегал на красный и поскользнулся прямо под машину

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8 декабря в Красносельском районе Петербурга подросток получил серьезные травмы, попав под машину. 14-летний школьник перебегал дорогу на красный свет и поскользнулся перед машиной.
Автомобиль двигался по шоссе со стороны проспекта Маршала Жукова в сторону Стрельны. Два ребенка пересекали проезжую часть перед ним слева направо, по пешеходному переходу, расположенному напротив дома №5 корпус 1 на Петергофском шоссе. При этом пешеходам уже загорелся красный сигнал светофора.
Один из ребят, 14-летний школьник, поскользнулся, когда бежал к тротуару на противоположной стороне, и упал прямо под колеса. Автомобиль переехал подростка.
В результате ДТП мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами в состоянии средней тяжести.
Один из ребят, 14-летний школьник, поскользнулся, когда бежал к тротуару на противоположной стороне, и упал прямо под колеса. Автомобиль переехал подростка.
В результате ДТП мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами в состоянии средней тяжести.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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P.S.: водитель конечно будет виноват