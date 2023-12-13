FISHKINET
Сообщество Аварии 7430 постов • 562 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Перебегал на красный и поскользнулся прямо под машину

Перебегал на красный и поскользнулся прямо под машину

Автор:
13 декабря 2023 08:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
1386
1
1
8 декабря в Красносельском районе Петербурга подросток получил серьезные травмы, попав под машину. 14-летний школьник перебегал дорогу на красный свет и поскользнулся перед машиной.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29
ansel qwa 2 часа назад
честное высказывание от водилы по поводу таких бегунков. от души......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
ddp Полчаса назад
Складывается стойкое ощущение что водитель или совсем тормоз или специально пугал. В любом случае такому на дороге не местно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

40748



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Славянский мир. Коляда или рождественский сочельник
Славянский мир. Коляда или рождественский сочельник
Часы без циферблата. Но время все равно показывают⁠⁠
Часы без циферблата. Но время все равно показывают⁠⁠
Гуманоидный робот Надя побоксировал с человеком (видео)
Гуманоидный робот Надя побоксировал с человеком (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#Прикол#аварии#США#Автовсячина#Ynews#Еда#собака
#животные#автомобили#интересное#люди#кино#авто аварии#забавно#фильм#новый год#закон
#интересно#автомир#Юмор#ДТП#позитив#факты#улыбнуло#дети#Разное#Китай
Решение по Олимпиаде вынесено Решение по Олимпиаде вынесено Ехал на красный и даже не пытался тормозить Ехал на красный и даже не пытался тормозить Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми Столкнувшиеся автомобили снесли пешехода на тротуаре Столкнувшиеся автомобили снесли пешехода на тротуаре Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком

На что жалуетесь?

Вернуться