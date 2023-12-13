Перебегал на красный и поскользнулся прямо под машину

Автомобиль двигался по шоссе со стороны проспекта Маршала Жукова в сторону Стрельны. Два ребенка пересекали проезжую часть перед ним слева направо, по пешеходному переходу, расположенному напротив дома №5 корпус 1 на Петергофском шоссе. При этом пешеходам уже загорелся красный сигнал светофора.



Один из ребят, 14-летний школьник, поскользнулся, когда бежал к тротуару на противоположной стороне, и упал прямо под колеса. Автомобиль переехал подростка.



В результате ДТП мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами в состоянии средней тяжести.