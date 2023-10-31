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Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход

Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход

Автор:
31 октября 2023 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное ДТП   
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Момент наезда легкового автомобиля Тойота на двух школьниц, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в селе Обильное.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное ДТП   
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13  комментариев
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3k
kuchipachi 2 часа назад
когда постоянно летаешь как ястреб, то рано или поздно будешь сидеть как мышь.
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4k
Владимир 19 минут назад
тварь!!!
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5k
Rubiroid_47 Полчаса назад
Гнида...
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548
Руслан 50 минут назад
Мляяяяя... Ну это пздц полный! Один лётчик хренов, а девки хоть бы направо глянули прежде чем идти. Учили же всех с малых лет! Слева пропускает, но дойдя до разделительной посмотри направо!!!! Земля пухом.....
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6k
Александр 51 минуту назад
Старая скотина!
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10k
Dabus 53 минуты назад
Скотина ... убил детей
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23k
hebpat 54 минуты назад
Долбонутый убийца
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Андрей Еделькин Час назад
Нужна бальная система! Набрал штрафов, сдай права!
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3k
xbrat 2 часа назад
Как до 60-ти лет дожил без мозгов то?! Пистец, наторил бед..
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61k
pynh 2 часа назад
"Девчонки, вас подбросить?"
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6k
Наталья 2 часа назад
блин, ведь почти дошли
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