Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход

1647
3
1
Момент наезда легкового автомобиля Тойота на двух школьниц, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в селе Обильное.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
"Водитель легкового автомобиля Тойота не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на двух девочек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 14-летняя школьница скончалась на месте, 15-летняя девочка была доставлена в больницу, где от полученных травм тоже скончалась. Установлено, что водитель, 60-летний житель Пятигорска, ранее более 40 раз привлекался к адм. ответственности за нарушение ПДД, в основном за скорость", - рассказали в госавтоинспекции.
Источник:
Ссылки по теме:
- Потеряла управление и убила детей
- Ехал на красный и даже не пытался тормозить
- Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми
- Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле
- Жуткие кадры ДТП из Казани. Пострадали опять невиновные пешеходы
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход смертельное ДТП
Новости партнёров
реклама
Они будут говорить, что все сделали по ПДД, а ты им ответишь: может у тебя реакция замедленная, может периферийное зрение плохое, может ты неуравновешенный мудак, но ты опасен на дороге - где ты там ДТП.