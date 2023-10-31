Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход

"Водитель легкового автомобиля Тойота не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на двух девочек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 14-летняя школьница скончалась на месте, 15-летняя девочка была доставлена в больницу, где от полученных травм тоже скончалась. Установлено, что водитель, 60-летний житель Пятигорска, ранее более 40 раз привлекался к адм. ответственности за нарушение ПДД, в основном за скорость", - рассказали в госавтоинспекции.