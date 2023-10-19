Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми

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17 октября в Екатеринбурге на улице Машиностроителей 80-летний водитель автомобиля Пежо 4008, инвалид третьей группы, выехал на трамвайные пути, где сбил людей на остановке. Погибли мужчина и женщина. Ещё одна женщина с травмой головы была доставлена в больницу. Сообщается, что водитель с супругой возвращался домой с дачи.
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Я с уважением отношусь к возрасту, но как по мне - это не является оправданием косяков. Всё в мире когда-то заканчивается, здоровье тоже, к сожалению
Вот ввести регулярные медосмотры для водителей после какого-то возраста можно... А можно и без привязки к возрасту и проверять не только здоровье, а и на употребление всяких интересных веществ.