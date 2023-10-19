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Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми

Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми

Автор:
19 октября 2023 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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17 октября в Екатеринбурге на улице Машиностроителей 80-летний водитель автомобиля Пежо 4008, инвалид третьей группы, выехал на трамвайные пути, где сбил людей на остановке. Погибли мужчина и женщина. Ещё одна женщина с травмой головы была доставлена в больницу. Сообщается, что водитель с супругой возвращался домой с дачи.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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12  комментариев
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1k
Илья 56 минут назад
Старый идиот.
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2k
Выхухоль (Нагайна) 3 минуты назад
А ещё хотели действие прав до 20 лет продлить. Поменяет права такой семидесятилетний, хм, почтенный старец, и до девяноста будет орать, что здоров, как бык, но будет забывать ширинку застегнуть и жопу вытереть.
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11k
Seledochnik 16 минут назад
Всё это конечно ужасно и действительно нужно ограничивать возраст когда можно садиться за руль. Но к чему информация про третью группу инвалидности?
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27k
Matrosskin 17 минут назад
Вчера меня такой дедушка чуть не выпихнул с Мурманки - попёрся обгонять и решил вдруг вернутся в полосу. Без поворотника, без ускорения чтоб в просвет залезть, не обращая внимания что там машины едут ...
Я с уважением отношусь к возрасту, но как по мне - это не является оправданием косяков. Всё в мире когда-то заканчивается, здоровье тоже, к сожалению
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112k
Z_Павел Юрьевич_V 23 минуты назад
И его не посадят. В силу возраста. И выплачивать пострадавшим он будет из пенсии, то есть ничего.
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258
ruslan d 24 минуты назад
80 лет ... ёкарный... Надо все же с определенного возраста медкомиссии проводить и ограничивать хотя бы временем суток ...
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1k
alex 46 минут назад
жёваный крот! сколько раз говорили, что запретить вождение тс опосля наступления пензионного возраста. на электричке можно доехать без эксцессов всяких. а тут возраст, мало ли что может случиться... вот и результат. можно понять, что человек за рулём дофига стажа имеет, но возраст. жалко людей. дедушку не посадят, он старый, ему всё равно. там реально, что-то с дедушкой. после остановки он по газам ещё чуток дал
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