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22-летняя девушка на BMW сбила трёх пешеходов

22-летняя девушка на BMW сбила трёх пешеходов

Автор:
28 ноября 2023 10:24
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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25 ноября в Москве на в районе метро Бульвар Рокоссовского 22-летняя девушка включила поворотник на БМВ, не справилась с управлением и сбила трёх человек на тротуаре. В результате наезда две женщины и мужчина были госпитализированы с различными травмами.

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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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6  комментариев
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11k
zlopisec 8 минут назад
Ну кто же на бмв поворотник-то включает....
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220
ruslan d 4 минуты назад
Меня неделю назад так чуть таксист не ушатаал...
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55k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 24 минуты назад
машина купиль,права купиль, водить не купиль...
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