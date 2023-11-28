22-летняя девушка на BMW сбила трёх пешеходов

25 ноября в Москве на в районе метро Бульвар Рокоссовского 22-летняя девушка включила поворотник на БМВ, не справилась с управлением и сбила трёх человек на тротуаре. В результате наезда две женщины и мужчина были госпитализированы с различными травмами.

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25 ноября в Москве на в районе метро Бульвар Рокоссовского 22-летняя девушка включила поворотник на БМВ, не справилась с управлением и сбила трёх человек на тротуаре. В результате наезда две женщины и мужчина были госпитализированы с различными травмами. 2023-11-28T10:24:10+03:00 Пропустить

25 ноября в Москве на в районе метро Бульвар Рокоссовского 22-летняя девушка включила поворотник на БМВ, не справилась с управлением и сбила трёх человек на тротуаре. В результате наезда две женщины и мужчина были госпитализированы с различными травмами. 2023-11-28T10:24:10+03:00 Пропустить