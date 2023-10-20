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Столкнувшиеся автомобили снесли пешехода на тротуаре

Столкнувшиеся автомобили снесли пешехода на тротуаре

Автор:
20 октября 2023 07:35
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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В Новосибирске на улице Мясниковой Тойота Саксид не уступил дорогу автомобилю Мерседес. В результате ДТП японский автомобиль перевернулся и сбил стоящего на тротуаре пешехода. 50-летний водитель Тойоты и 78-летний пешеход были госпитализированы.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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5  комментариев
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401
сергей миронов 57 минут назад
мерс явно с превышением
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1k
Леший Час назад
ну и куда они оба торопились......
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894
ProFanas Час назад
Ну кино прям-таки..... "Ни кто не хотел тормозить" называется...
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8k
Колорад 2 часа назад
Это в Японии? Левосторонее движение.
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231
Андрей Л Колорад 2 часа назад
Да, у них там тоже ДПС работают
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