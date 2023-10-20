Столкнувшиеся автомобили снесли пешехода на тротуаре

Трать и возвращай

Автомобиль сбил женщину на автобусной остановке

Ехал на красный и даже не пытался тормозить

Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле

Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми

"Вырубился" и сбил 6 человек на тротуаре