Столкнувшиеся автомобили снесли пешехода на тротуаре

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В Новосибирске на улице Мясниковой Тойота Саксид не уступил дорогу автомобилю Мерседес. В результате ДТП японский автомобиль перевернулся и сбил стоящего на тротуаре пешехода. 50-летний водитель Тойоты и 78-летний пешеход были госпитализированы.
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