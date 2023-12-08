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На улице Дарвина угонщик опрокинул машину в кювет

На улице Дарвина угонщик опрокинул машину в кювет

Автор:
08 декабря 2023 13:51
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   угон   
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В посёлке Кудепста молодой человек вскрыл старенький микроавтобус Ниссан, замкнул провода, завёл машину и отправился кататься по городу, но проехав 300 метров не вошёл в поворот. Машина опрокинулась на бок, а неудачливый угонщик спешно убежал. Личность подозреваемого сотрудники уголовного розыска установили, изучив записи камер видеонаблюдения. 24-летнего жителя Курганинского района задержали в Темрюке. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   угон   
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1  комментарий
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Viktor 45 минут назад
Жалко, что он не получил премию Дарвина на одноимённой улице!
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