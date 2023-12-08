На улице Дарвина угонщик опрокинул машину в кювет

В посёлке Кудепста молодой человек вскрыл старенький микроавтобус Ниссан, замкнул провода, завёл машину и отправился кататься по городу, но проехав 300 метров не вошёл в поворот. Машина опрокинулась на бок, а неудачливый угонщик спешно убежал. Личность подозреваемого сотрудники уголовного розыска установили, изучив записи камер видеонаблюдения. 24-летнего жителя Курганинского района задержали в Темрюке. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

0