FISHKINET
Сообщество Аварии 7381 пост • 561 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
40 автомобилей попали в ДТП под Екатеринбургом

40 автомобилей попали в ДТП под Екатеринбургом

Автор:
30 ноября 2023 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   
926
4
1
«Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования в связи с массовым ДТП с участием порядка 40 автомобилей на 85 км. ЕКАД. Предварительно водители автомобилей не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги», — говорится в сообщении ведомства. Пострадали 12 человек. Семеро пострадавших доставлены в горбольницу № 24. Среди них - водитель автобуса, которого зажало в кабине, он находится в тяжелом состоянии. Четыре человека сейчас в 23-й больнице в состоянии средней степени тяжести, еще один отказался от госпитализации.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
677
александр ломовицкий Час назад
а ничего что вчера у нас шел ледяной дождь и все дороги тротуары дома перила и деревья покрылись ледяной коркой ? просто олени за рулем не соблюдали правила не учитывали погодные условия и как всегда понадеялись на АВОСЬ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38924



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Выбросила дырявые трусы мужа - он неделю со мной не разговаривал": жёны рассказали, как мужчины относятся к вещам
"Выбросила дырявые трусы мужа - он неделю со мной не разговаривал": жёны рассказали,...
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю
Набирающие популярность в сообществах
Топ-7 футболистов, попадавших в тюрьму⁠⁠
Топ-7 футболистов, попадавших в тюрьму⁠⁠
Берегите себя
Берегите себя
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороший совет

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#животные#Автовсячина#фильм#забавно#удивительно#Ynews#новости
#в мире#автомобили#Прикол#кино#история#ДТП#Китай#Россия#подборка#познавательно
#интересно#автомир#люди#факты#интересное#аварии#авто аварии#позитив#милота#полиция
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа На трассе М-8 в Ярославской области столкнулось 9 автомобилей На трассе М-8 в Ярославской области столкнулось 9 автомобилей Грузовик без тормозов устроил массовое ДТП во Владивостоке Грузовик без тормозов устроил массовое ДТП во Владивостоке Потерял сознание и устроил массовое ДТП Потерял сознание и устроил массовое ДТП Легковой автомобиль смяло в "гармошку" Легковой автомобиль смяло в "гармошку" Момент массового ДТП с пятью машинами в Мэрий Эл Момент массового ДТП с пятью машинами в Мэрий Эл

На что жалуетесь?

Вернуться