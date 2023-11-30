40 автомобилей попали в ДТП под Екатеринбургом

«Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования в связи с массовым ДТП с участием порядка 40 автомобилей на 85 км. ЕКАД. Предварительно водители автомобилей не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги», — говорится в сообщении ведомства. Пострадали 12 человек. Семеро пострадавших доставлены в горбольницу № 24. Среди них - водитель автобуса, которого зажало в кабине, он находится в тяжелом состоянии. Четыре человека сейчас в 23-й больнице в состоянии средней степени тяжести, еще один отказался от госпитализации.

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«Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования в связи с массовым ДТП с участием порядка 40 автомобилей на 85 км. ЕКАД. Предварительно водители автомобилей не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги», — говорится в сообщении ведомства. Пострадали 12 человек. Семеро пострадавших доставлены в горбольницу № 24. Среди них - водитель автобуса, которого зажало в кабине, он находится в тяжелом состоянии. Четыре человека сейчас в 23-й больнице в состоянии средней степени тяжести, еще один отказался от госпитализации. 2023-11-30T10:55:00+03:00 Пропустить

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