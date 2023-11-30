Частная скорая помощь попала в аварию на Кутузовском проспекте в Москве

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ДТП произошло 15 ноября, но видео с аварией появилось только сейчас. На Кутузовском проспекте водитель автомобиля Мерседес врезался в частную скорую помощь на разделительной полосе, а затем столкнулся с кроссовером Мицубиси Аутлендер. ДТП произошло напротив Парка Победы.
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Если карета скорой помощи спешит на вызов, согласно закону, она может нарушить правила. Например, проехать на красный свет, не пропустить пешехода и прочее. Но это будет считаться нормой только когда, когда одновременно включен звуковой сигнал и проблесковый маячок.