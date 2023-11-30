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Частная скорая помощь попала в аварию на Кутузовском проспекте в Москве

Частная скорая помощь попала в аварию на Кутузовском проспекте в Москве

Автор:
30 ноября 2023 10:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   
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ДТП произошло 15 ноября, но видео с аварией появилось только сейчас. На Кутузовском проспекте водитель автомобиля Мерседес врезался в частную скорую помощь на разделительной полосе, а затем столкнулся с кроссовером Мицубиси Аутлендер. ДТП произошло напротив Парка Победы.

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Метки: Видео   ДТП   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   
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9  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Хитровыдуманный петушок на мерсе
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25k
ЦСКА Полчаса назад
Это полоса реверсивного движения! Вроде только на Кутузовском оставили, для членовозов! Там на ней постоянно лбами лупятся!
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241
Денис Федотов 2 часа назад
Что то я не заметил мигалку на мерседесе, что он на разделительной делал.
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240
Диман Денис Федотов 2 часа назад
Да и на скорой тоже звукового то нету.

Если карета скорой помощи спешит на вызов, согласно закону, она может нарушить правила. Например, проехать на красный свет, не пропустить пешехода и прочее. Но это будет считаться нормой только когда, когда одновременно включен звуковой сигнал и проблесковый маячок.
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