Частная скорая помощь попала в аварию на Кутузовском проспекте в Москве

ДТП произошло 15 ноября, но видео с аварией появилось только сейчас. На Кутузовском проспекте водитель автомобиля Мерседес врезался в частную скорую помощь на разделительной полосе, а затем столкнулся с кроссовером Мицубиси Аутлендер. ДТП произошло напротив Парка Победы.

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ДТП произошло 15 ноября, но видео с аварией появилось только сейчас. На Кутузовском проспекте водитель автомобиля Мерседес врезался в частную скорую помощь на разделительной полосе, а затем столкнулся с кроссовером Мицубиси Аутлендер. ДТП произошло напротив Парка Победы. 2023-11-30T10:14:12+03:00 Пропустить