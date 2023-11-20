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44% участников опроса не могут позволить себе приобрести автомобиль

44% участников опроса не могут позволить себе приобрести автомобиль

Автор:
20 ноября 2023 12:52
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   новый автомобиль   опрос   
2361
1
«Комсомольская правда» провела опрос среди 5300 человек и выяснила, что почти половина опрошенных россиян не может себе позволить приобрести автомобиль. Жителям страны проще сесть на автобус или пройтись пешком, чем купить собственный автомобиль.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   новый автомобиль   опрос   
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24  комментария
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2k
Сергей Викторович 55 минут назад
Если вы живете в Москве, и у вас нет ни семьи, ни детей - то да, вполне можно обойтись и без машины. Но если взять среднестатистическую семью, которая живет не в Москве, и у которой есть дети - то без личного автомобиля очень сложно.
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7k
Vladimir 3 минуты назад
Доходы россиян выросли на 7.5 процентов, а на сколько выросли цены?
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62k
pynh 11 минут назад
Чтобы проголосовать нужно было вырезать купон из газеты и отправить по почте?
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33k
Teodor 16 минут назад
Опрос, как водится, в Госдуме проводили..? Уж больно результаты хороши...
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27
Юлия Полчаса назад
Последние 10 лет на работу и с работы езжу на собственном авто и просто счастлива от этого. Плюс раз в неделю закупаться продуктами в гипермаркет, вывожу сумки с продуктами на тележке и закидываю их в багажник. Плюс летом на дачу на буднях после работы что-то полить-собрать. И с ужасом вспоминаю то время, когда ездила на работу - с работы на общественном транспорте. Это хорошо в Москве, когда спустился в метро, и знаешь, что через 2 минуты приедет поезд. А когда у тебя 2 транспорта и ты стоишь на остановке трамвая, и не знаешь, приедет ли он в ближайшие 20 минут - такое себе. Особенно когда мороз -20. Или жара +40. Приехал - и все как селедки в бочке, очень плотно. Кто-то дышит перегаром, кто-то чесноком... А в машине - ну да, бывают пробки. Но ты сидишь в тепле, слушаешь музыку, над тобой не каплет, жарко - включил кондиционер. Ну его, этот общественный транспорт...
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420
Bublic 77 Юлия 16 минут назад
Согласен на все сто. Даже ради одного того, что рядом нет никаких попутчиков, стоит купить машину. Плевать на пробки, личный комфорт дороже
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28k
Matrosskin Полчаса назад
Хорошие комменты в опросе, ну а с коментов в посте я вообще угораю. Вопрос был : вы можете купить автомобиль ? Причём тут, блд нужен или не нужен или что проще на метро ? И самый перл - "так вон дороги забиты все".
Автомобиль в настоящее время для большинства из средства передвижения превратился в роскошь. Поэтому в опросе можно было поменять на что угодно - на икру чёрную, бриллианты, шубу норковую. Любой необязательный товар, без которого вполне можно обойтись, заменить на более дешёвый или он вообще может не нравится.
И опрос как раз показал реальное состояние покупательской способности в стране и реального подоражания - если несколько лет назад народ массово возмущался, что дилеры не хотят продавать за нал , а втюхивают кредиты ненужные, то теперь уже осталось минимум людей, могущих это сделать.
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1k
manul74 38 минут назад
На гробовые за сына очень даже можно купить себе машину. Белые лады для кого то же делают.
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491
ruslan d 46 минут назад
Это что-то на богатом )))
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38
Liberman 57 минут назад
Купить автомобиль - это из советского прошлого.
Автомобиль нужен для определенных задач.
Его эксплуатация должна быть целесообразной. И экономически обоснована.
Потратить деньги на ненужную игрушку,которая будет стоять под домом - ну такое себе движение, как минимум глупое.
Нужно по работе? - тогда да.
Но в большинстве случаев авто нафиг не нужно.
У меня авто (несколько) только потому что они задействованы в доставке.
Я сам езжу на них иногда только по тому что один фиг висят на балансе контры - и всеравно уплачено за обслугу и топливо.
Я иногда только беру,чтобы с девушкой доехать до дома отдыха и т.д.
В офис- на метро(полчаса).
Шопится - сейчас все в инете, ибо магазины(со шмотьем) сдулись.
Куда то бухнуть? - однозначно такси.
Я просто не понимаю, нахрена нужна машина! Налоги платить? Акциз выплачивать? Давать работу сервисменам?
Спасибо, но как нить без этого.
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2k
Дмитрий Час назад
Да? А так и не скажешь. Все дворы и дороги забиты автомобилями и далеко не самыми дешевыми. Свободную парковку не то что у дома не найти, ее и в городе сложно в рабочий день отыскать, даже с учетом, что они все платные.
С другой стороны качество и эффективность общественного транспорта варьируются от города к городу. Если есть метро, то это очень хорошо. Трамваи не всегда спасают, хотя для них пробки менее актуальны. Автобусы, троллейбусы и маршрутки стоят в тех же пробках, что и автомобили, вот только их пассажирам там не так комфортно, как тем, кто в личном автомобиле. Особенно в час пик, когда люди добираются на работу или домой. Такси в таком случае тоже уже дорогова-то, мягко говоря.
Если в городе есть эффективный общественный транспорт, личный автомобиль тогда становится средством передвижения выходного дня или для дальних поездок, в противном случае, если это не ПГТ, которое можно обойти пешком за 20 минут, автомобиль еще необходимость.
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10k
BarOb Час назад
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1k
Звёздный странник Час назад
Кто же тогда все эти люди, которые устраивают автомобильную "пробку" на дорогах в час пик?
И 5300 опрошенных респондентов - это как-то маловато для анализа статистики 150 миллионного населения, не кажется?
И хотелось бы ещё узнать алгоритм опроса. Сами ходили и лично спрашивали или разослали анкеты на рандомные номера абонентов? Если опрашивали лично, то конкретно подходили к пешеходам или к водителям?
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50
Шпак Звёздный странник 47 минут назад
вопрос был вроде именно позволить сейчас, многие ездят на купленных давно. У меня например авто 2004 года и позволить себе купить что то другое не могу и езжу на своем. Вроде как и пробку создаю и попадаю в ряды тех кто не может себе купить авто сейчас - как то так )
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38
Liberman Звёздный странник Полчаса назад
Ну, как минимум, в опросе участвовали те, у кого есть авто в том числе. Так же участвовали те, к то в семье и у них есть авто на семью.
У меня у всех друзей мужского пола есть авто. У всех. Кроме меня) ну как, у меня нет прям личного,моего. У меня несколько. и все это дизельные универсалы на автомате(дсг).
Рабочие.
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6k
Alex Час назад
Да, но почему-то все дороги забиты машинами, и среди них довольно много недешевых.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Золотые слова: автомобиль - излишество. Кстати, в КНДР тоже так справедливо считают. Действительно, ПРОЩЕ воспользоваться общественным транспортом или вообще пройтись пешком.
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15k
sos1960sos Час назад
Абсолютно все могут позволить себе приобрести автомобиль, но вот приобрести автомобиль могут позволить себе не все...
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3k
RaiJu 2 часа назад
Я могу себе позволить купить, но сколько это мороки займет, лучше на автобусе поездит.
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
И хорошо, что не у всех машины. Двор забит, под окнами постоянный поток машин. Для многих автомобиль - статусная вещь, в то время как он не очень-то нужен.
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Всё зависит от региона проживания. Как по мне, например, в Москве автомобиль излишество. Начиная от пробок, заканчивая поиском парковочного места.
Лично мне необходимо два постоянных (у дома и у офиса, а это 25 тысяч в месяц), плюс городской паркинг. Обслуживание, а это время и немалые деньги. Страховка и прочее.
Куда как удобней такси и общественный транспорт. Правда с такси тоже небольшая проблема, но это личное. Чтобы ехать и не слушать заунывные мотивы в колонках и понимать своего водителя, приходится заказывать комфорт+, хотя и и этот тариф уже сдается.
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