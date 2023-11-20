44% участников опроса не могут позволить себе приобрести автомобиль

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«Комсомольская правда» провела опрос среди 5300 человек и выяснила, что почти половина опрошенных россиян не может себе позволить приобрести автомобиль. Жителям страны проще сесть на автобус или пройтись пешком, чем купить собственный автомобиль.
При этом 32% опрошенных отдали предпочтение общественному транспорту заявили, что нежелание стоять в пробках отталкивает от приобретения своего собственного автомобиля. Намного проще и дешевле «сесть в автобус, а то и вовсе пешком пройтись.»
«Новую машину сейчас покупать дорого, можно только подержанную. Но столько с ней хлопот – это не по мне. Это для мужчин, которые разбираются и могут сами починить многое. А я пешком лучше, иногда на общественном транспорте», — делится участница опроса.
Другие — 14% — признались, что могут позволить покупку авто только в кредит. Накопить на транспорт с зарплаты у них возможности нет. А еще 7% заявили, что при желании могут приобрести подержанную машину при минимальных затратах.
«Мы обычно делаем так: несколько лет откладываем деньги, продаем свою машину и добавляем то, что отложили. Этого хватает на машину поновее. Примерно раз в пять лет меняем авто. Иногда вынужденно меняем, например, после рождения третьего ребеночка, пришлось брать большой семиместный автомобиль», — рассказывает респондентка.
Опрос обнаружил два процента счастливых россиян, которые могут позволить себе покупку нового автомобиля, просто откладывая понемногу с зарплаты. При этом, согласно заявлению Татьяны Голиковой нынешней весной, доходы россиян выросли за первые восемь месяцев 2023 года на 7,5 процентов.
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«Новую машину сейчас покупать дорого, можно только подержанную. Но столько с ней хлопот – это не по мне. Это для мужчин, которые разбираются и могут сами починить многое. А я пешком лучше, иногда на общественном транспорте», — делится участница опроса.
Другие — 14% — признались, что могут позволить покупку авто только в кредит. Накопить на транспорт с зарплаты у них возможности нет. А еще 7% заявили, что при желании могут приобрести подержанную машину при минимальных затратах.
«Мы обычно делаем так: несколько лет откладываем деньги, продаем свою машину и добавляем то, что отложили. Этого хватает на машину поновее. Примерно раз в пять лет меняем авто. Иногда вынужденно меняем, например, после рождения третьего ребеночка, пришлось брать большой семиместный автомобиль», — рассказывает респондентка.
Опрос обнаружил два процента счастливых россиян, которые могут позволить себе покупку нового автомобиля, просто откладывая понемногу с зарплаты. При этом, согласно заявлению Татьяны Голиковой нынешней весной, доходы россиян выросли за первые восемь месяцев 2023 года на 7,5 процентов.
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Автомобиль в настоящее время для большинства из средства передвижения превратился в роскошь. Поэтому в опросе можно было поменять на что угодно - на икру чёрную, бриллианты, шубу норковую. Любой необязательный товар, без которого вполне можно обойтись, заменить на более дешёвый или он вообще может не нравится.
И опрос как раз показал реальное состояние покупательской способности в стране и реального подоражания - если несколько лет назад народ массово возмущался, что дилеры не хотят продавать за нал , а втюхивают кредиты ненужные, то теперь уже осталось минимум людей, могущих это сделать.
Автомобиль нужен для определенных задач.
Его эксплуатация должна быть целесообразной. И экономически обоснована.
Потратить деньги на ненужную игрушку,которая будет стоять под домом - ну такое себе движение, как минимум глупое.
Нужно по работе? - тогда да.
Но в большинстве случаев авто нафиг не нужно.
У меня авто (несколько) только потому что они задействованы в доставке.
Я сам езжу на них иногда только по тому что один фиг висят на балансе контры - и всеравно уплачено за обслугу и топливо.
Я иногда только беру,чтобы с девушкой доехать до дома отдыха и т.д.
В офис- на метро(полчаса).
Шопится - сейчас все в инете, ибо магазины(со шмотьем) сдулись.
Куда то бухнуть? - однозначно такси.
Я просто не понимаю, нахрена нужна машина! Налоги платить? Акциз выплачивать? Давать работу сервисменам?
Спасибо, но как нить без этого.
С другой стороны качество и эффективность общественного транспорта варьируются от города к городу. Если есть метро, то это очень хорошо. Трамваи не всегда спасают, хотя для них пробки менее актуальны. Автобусы, троллейбусы и маршрутки стоят в тех же пробках, что и автомобили, вот только их пассажирам там не так комфортно, как тем, кто в личном автомобиле. Особенно в час пик, когда люди добираются на работу или домой. Такси в таком случае тоже уже дорогова-то, мягко говоря.
Если в городе есть эффективный общественный транспорт, личный автомобиль тогда становится средством передвижения выходного дня или для дальних поездок, в противном случае, если это не ПГТ, которое можно обойти пешком за 20 минут, автомобиль еще необходимость.
И 5300 опрошенных респондентов - это как-то маловато для анализа статистики 150 миллионного населения, не кажется?
И хотелось бы ещё узнать алгоритм опроса. Сами ходили и лично спрашивали или разослали анкеты на рандомные номера абонентов? Если опрашивали лично, то конкретно подходили к пешеходам или к водителям?
Те, кому подарили права, кто не знает пдд, кто устраивает личные разборки, кто не успел проскочить, кто не разобрался кто кого пропускает, из за дорожных работ, из за камер, из за плохой дороги, погоды, просто из за неправильной организации движения.
"Из-за чего возникают пробки?
Регулярные заторы возникают каждый день из-за узких дорог или ремонта дорожных полос. Но бывают и нерегулярные, когда много машин едут в одном и том же направлении, произошла авария или разыгралась плохая погода: густой туман, проливной дождь и обильный снег могут сильно замедлить движение. Водители стараются ехать медленнее и аккуратнее в таких условиях.
Что такое «фантомная пробка»?
Бывает, что на дороге нет ни аварий, ни ремонтных работ, ни слияния полос, но машины начинают замедляться и останавливаться. Это называют «фантомной пробкой». Виной всему человеческий фактор: если произойдет заминка и хотя бы один автомобиль резко затормозит, то все машины за ним сделают то же самое. «Волна» пойдет все дальше и дальше, и в итоге на дороге скопится «фантомная пробка» длиной от 100 до 1000 метров. Это абсолютно естественный процесс: одновременно разгоняться и останавливаться получается только у оркестра, потому что им руководит дирижер. У автомобилистов такого «дирижера» нет.
Можно ли избежать пробку?
Да, звучит скучно, но если бы все соблюдали правила дорожного движения, то пробок в городе было бы гораздо меньше"
У меня у всех друзей мужского пола есть авто. У всех. Кроме меня) ну как, у меня нет прям личного,моего. У меня несколько. и все это дизельные универсалы на автомате(дсг).
Рабочие.
Лично мне необходимо два постоянных (у дома и у офиса, а это 25 тысяч в месяц), плюс городской паркинг. Обслуживание, а это время и немалые деньги. Страховка и прочее.
Куда как удобней такси и общественный транспорт. Правда с такси тоже небольшая проблема, но это личное. Чтобы ехать и не слушать заунывные мотивы в колонках и понимать своего водителя, приходится заказывать комфорт+, хотя и и этот тариф уже сдается.
Кому что удобнее. Кто работает в офисе в 5мин. от метро, то конечно метро, а так...
Ну и финансовая составляющая опять же.
Только если работа сидячая, это одно. Можно планировать. У меня часто поездки.
А так да, я живу в центре и офис в центре, четыре остановки на метро или 17-20 минут на такси. На счет бизнеса, не знаю, у них ожидание в два раза дольше минимум. Комфорт+ иной раз и не ждешь, вышел, заказал, не успел докурить и машина уже ждет.