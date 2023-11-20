44% участников опроса не могут позволить себе приобрести автомобиль

×

×

При этом 32% опрошенных отдали предпочтение общественному транспорту заявили, что нежелание стоять в пробках отталкивает от приобретения своего собственного автомобиля. Намного проще и дешевле «сесть в автобус, а то и вовсе пешком пройтись.»«Новую машину сейчас покупать дорого, можно только подержанную. Но столько с ней хлопот – это не по мне. Это для мужчин, которые разбираются и могут сами починить многое. А я пешком лучше, иногда на общественном транспорте», — делится участница опроса.Другие — 14% — признались, что могут позволить покупку авто только в кредит. Накопить на транспорт с зарплаты у них возможности нет. А еще 7% заявили, что при желании могут приобрести подержанную машину при минимальных затратах.«Мы обычно делаем так: несколько лет откладываем деньги, продаем свою машину и добавляем то, что отложили. Этого хватает на машину поновее. Примерно раз в пять лет меняем авто. Иногда вынужденно меняем, например, после рождения третьего ребеночка, пришлось брать большой семиместный автомобиль», — рассказывает респондентка.Опрос обнаружил два процента счастливых россиян, которые могут позволить себе покупку нового автомобиля, просто откладывая понемногу с зарплаты. При этом, согласно заявлению Татьяны Голиковой нынешней весной, доходы россиян выросли за первые восемь месяцев 2023 года на 7,5 процентов.