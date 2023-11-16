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Сообщество Автомир 12077 постов • 841 подписчик подписаться
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Состоялась презентация российского суперкара Rossa

Состоялась презентация российского суперкара Rossa

Автор:
16 ноября 2023 15:00
Сообщество : Автомир
Метки: Marussia   Rossa   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
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В Москве состоялась презентация суперкара Rossa (разработчики расшифровывают название как «Российские спортивные автомобили»). Руководит проектом известный гонщик и призёр «Ле-Мана» Роман Русинов. Автомобиль создавался с целью участия в гоночных сериях GT2/GT3, при этом машина развивающая скорость 380 км/ч будет допущена на дороги общего пользования.

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Метки: Marussia   Rossa   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
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5  комментариев
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6k
Трям Час назад
Презентация?
Наконец картинки нарисовали?
Клоуны, сука...
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648
ruslan d 46 минут назад
Английский мотор и коробка в корпусе напечатанном на китайском принтере ?
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10k
Billi_Bons 58 минут назад
Fomenko 2.0 - реинкарнация?
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Добрый Бабайка

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