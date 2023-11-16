Состоялась презентация российского суперкара Rossa

Представленный прототип Rossa базируется на карбоновом монококе с интегрированным бензобаком. Подвеска выполнена по схеме пуш-род с углепластиковым задним подрамником и позволяет изменять величину дорожного просвета. За торможение в машине с 20-дюймовыми колёсными дисками отвечают шестипоршневые передние и четырёхпоршневые задние суппорты AP Racing.



Если в моторном отсеке концепта стоит 5,2-литровый V10 мощностью около 700 лошадиных сил, то серийной машине обещан более компактный агрегат с тем же числом цилиндров — объёмом 5 литров, но с отдачей уже в 800 сил (при 9000 об/мин). Разработала его компания Judd и известен он по прототипам класса LMP1 середины 2000-х и начала 2010-х. Весит мотор всего 140 килограммов — почти на 100 меньше, чем в прототипе. В паре с секвентальной коробкой такой V10 обеспечит разгон до 100 км/ч всего за 3,2 секунды.



Rosa крупнее, чем Lamborghini Huracan GT3 Evo, и по размерам близок к BMW M4 GT3 (4794x1887x1393 миллиметра).



Насколько можно судить по фото, внешность суперкара стилизована под прототипы, участвующие в гонках на выносливость. К ним отсылают не только среднемоторная компоновка и развитые колёсные арки с воздуховодами, но и характерный центральный «плавник», а также массивное антикрыло со стойками типа swan-neck.



Двухместный интерьер с интегрированными сиденьями отделан кожей и располагает тремя дисплеями. Центральный, вертикальной ориентации служит для управления дополнительными функциями, актуальная информация об автомобиле выводится на панель, вмонтированную в гоночный штурвал. Ещё один дисплей вынесен к лобовому стеклу и, судя по фото, отображает включённую передачу. Штурвал снабжён множеством кнопок, при помощи которых можно регулировать работу бортовых систем.

В течение 2024 года разработчики будут тестировать Rossa на гоночных трассах для последующего участия в соревнованиях. Когда именно дорожная версия купе будет доступна к продаже, неизвестно.



Значение максимальной скорости 380 км/ч ставит Rossa в один ряд с множеством авторитетных суперкаров от престижных мировых брендов. Среди них, к примеру, Bugatti Chiron Super Sport и некоторые модификации Lamborghini Aventador.