Большой Xiaomi с четырьмя колёсами "случайно" рассекретили

Первый четырёхколёсный Xiaomi назвали SU7. По размерам он почти идентичен Model S: 4997×1963×1455 мм при трёх метрах между осями. Обещаны несколько вариантов дизайна колёсных дисков до 20 дюймов и активный задний спойлер, который, впрочем, получат не все комплектации. На снимках можно увидеть также лидар на крыше и боковые камеры — очевидно, SU7 предложит широкие возможности автономного вождения.



Седан сертифицирован в двух версиях. Базовую оснастят одним электромотором на 299 сил на задней оси, в более дорогой добавят ещё один мотор спереди, что увеличит отдачу до 673 л. с. Известно и о двух вариантах аккумуляторов, но их ёмкость пока не называется.



По предварительным данным, бортовая медиасистема Xiaomi SU7 получит операционку, которая позволит бесшовно интегрировать пользовательские смартфоны той же марки. Прочие детали, вероятно, будут обнародованы во время официального показа.



Производством Xiaomi SU7 займётся концерн BAIC — партнёр компании по этому проекту. Тестовая сборка уже запущена, товарные экземпляры электрокара начнут сходить с конвейера в декабре. Старт продаж запланирован на февраль 2024-го.