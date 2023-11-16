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Большой Xiaomi с четырьмя колёсами "случайно" рассекретили

Большой Xiaomi с четырьмя колёсами "случайно" рассекретили

Автор:
16 ноября 2023 13:15
Сообщество : Автомир
Метки: SU7   Xiaomi   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
952
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Компания Xiaomi планировала провести презентацию автомобиля в рамках автосалона в Гуанчжоу, но "гаджет" был рассекречен досрочно китайским Министерством промышленности в процессе сертификации.
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Метки: SU7   Xiaomi   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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3  комментария
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11k
Б.Касторский Час назад
Топ за свои деньги (с) (надеюсь, не сильно задел поклонников марки)
Что не делает ксяоми? Ощущение, что они скоро поработят мир.
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39k
Седой Час назад
Проглядывается явно видоизменная Тесла...
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Добрый Бабайка

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