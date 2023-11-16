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Винтажный Rolls-Royce Silver Cloud II 1961 года переделали для выставки SEMA

Винтажный Rolls-Royce Silver Cloud II 1961 года переделали для выставки SEMA

Автор:
16 ноября 2023 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls Royce   SEMA   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   выставка   машина   
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Rolls-Royce Silver Cloud II попал в руки мастеров ателье Ringbrothers, подготовивших его в выставке SEMA. Без участия Джима и Майка Рингов ныне не обходится ни одна крупная тюнинг-выставка в США. Братья из Висконсина смолоду набили руку на доработках разнообразных маслкаров, и теперь их фамилия одна из самых значимых и уважаемых в своей отрасли.
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Метки: Rolls Royce   SEMA   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   выставка   машина   
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