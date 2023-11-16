Винтажный Rolls-Royce Silver Cloud II 1961 года переделали для выставки SEMA

Не ограничиваясь отечественными брендами, к последней SEMA ателье Ringbrothers приурочило крайне нехарактерный для заокеанского хот-рода лимузин Rolls-Royce Silver Cloud II. Величественный и тяжеловесный британский представительский автомобиль 1961 года являлся символом консерватизма в автопроме, будучи новым, ныне же это просто динозавр.



Разобрав «Серебряное облако» до основания, братья начали с того, что заменили его раму на новую, более лёгкую и крепкую, от Roadster Shop. Место оригинального карбюраторного атмосферника V8 6.2 с его заводскими 185 «лошадками» занял современный компрессорный двигатель LT4 V8 того же объёма. Окончательная мощность составила 640 л. с. при 6400 об/мин и 861 Нм крутящего момента, делегируемых 10-ступенчатой автоматической коробкой передач Bowler Tru-Street через специальный карданный вал из углеродного волокна на заднюю пару колёс.



Значительно улучшившаяся динамика езды сделала неизбежной доработку подвески, в которой, помимо всего прочего, теперь можно найти койловеры Fox RS SV. Тормозные механизмы с 15-дюймовыми дисками и 6-поршневыми суппортами поставила мастерская Baer.



Полностью отделанный великолепной тёмно-красной кожей салон перенесён в XXI век с современными приборами, «звёздным» потолком с мириадами крошечных светодиодов и особыми ковриками, которые увеличивают внутренний объём и делают интерьер уютнее.



Что необычно для Ringbrothers — в наружность Silver Cloud II не было внесено никаких изменений. Кузовной колер «белый как пух» (White as Fluff) от BASF Glasurit Waterborn органично соответствует эпохе оригинала, заново отполирован хромированный декор, и даже новые 18-дюймовые колёса EVOD, обутые в шины Falken Azenis размером 235/60 спереди и 255/55 сзади, полностью имитируют исходные, включая логотипы RR, всегда находящиеся в читабельной позиции.



Rolls-Royce Silver Cloud II от Ringbrothers получил собственное имя Paramount. Это не только название известной голливудской киностудии, но ещё и эпитет, который присваивают превосходным в высшей степени изделиям.