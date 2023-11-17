Завод Michelin в Подмосковье готовится возобновить производство шин под новым брендом

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Бывший подмосковный завод Michelin в ближайшее время возобновит производство производство автомобильных покрышек под марками Selna и Farlight.
В марте 2022 года французский производитель шин объявил о прекращении поставок своей продукции на российский рынок, а также о приостановке своей площадки в Подмосковье.
В июле того же года руководство концерна приняло решение об уходе из России и передаче своих активов локальному менеджменту.
Потери шинного гиганта составляли по итогам первой половины 2022-го 202 миллиона евро.
В мае 2023-го компания объявила о продаже российского бизнеса российской фирме «Пауэр Интернешнл-шины» — одному из крупнейших дистрибьюторов продукции в нашей стране.
Производственная мощность предприятия, которое было запущено в 2004 году, достигает 2 миллионов покрышек для легковых и грузовых автомобилей в год.
Пока неизвестно изменится ли ещё что-нибудь помимо названия продукции.
В июле того же года руководство концерна приняло решение об уходе из России и передаче своих активов локальному менеджменту.
Потери шинного гиганта составляли по итогам первой половины 2022-го 202 миллиона евро.
В мае 2023-го компания объявила о продаже российского бизнеса российской фирме «Пауэр Интернешнл-шины» — одному из крупнейших дистрибьюторов продукции в нашей стране.
Производственная мощность предприятия, которое было запущено в 2004 году, достигает 2 миллионов покрышек для легковых и грузовых автомобилей в год.
Пока неизвестно изменится ли ещё что-нибудь помимо названия продукции.
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Метки: Автовсячина Россия авто автомир автомобили завод колесо машина шина
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Я б на месте власти назад не пускал, или впускал на очень неудобных условиях
Ovation VI-388 балансировка хорошая, по ЦКАДу потестил на 160, все ок дорогу держит, хоть и езжу в основном 100-110 на круизе. Из минусов, вернее маленькие минусы шумновата и мягче чем Pirelli Cinturato P7. Норм Китайская шина.
Мишка который выпускалась у нас, был хуже качеством, привозного мишки...