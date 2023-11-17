Завод Michelin в Подмосковье готовится возобновить производство шин под новым брендом

В марте 2022 года французский производитель шин объявил о прекращении поставок своей продукции на российский рынок, а также о приостановке своей площадки в Подмосковье.



В июле того же года руководство концерна приняло решение об уходе из России и передаче своих активов локальному менеджменту.



Потери шинного гиганта составляли по итогам первой половины 2022-го 202 миллиона евро.



В мае 2023-го компания объявила о продаже российского бизнеса российской фирме «Пауэр Интернешнл-шины» — одному из крупнейших дистрибьюторов продукции в нашей стране.



Производственная мощность предприятия, которое было запущено в 2004 году, достигает 2 миллионов покрышек для легковых и грузовых автомобилей в год.



Пока неизвестно изменится ли ещё что-нибудь помимо названия продукции.