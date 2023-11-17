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Завод Michelin в Подмосковье готовится возобновить производство шин под новым брендом

Завод Michelin в Подмосковье готовится возобновить производство шин под новым брендом

Автор:
17 ноября 2023 15:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   колесо   машина   шина   
755
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Бывший подмосковный завод Michelin в ближайшее время возобновит производство производство автомобильных покрышек под марками Selna и Farlight.

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Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   колесо   машина   шина   
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4  комментария
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2k
Pinhead 10 минут назад
Все так и уходят, клоуны.

Я б на месте власти назад не пускал, или впускал на очень неудобных условиях
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
главное, что бы КАЧЕСТВО было на уровне
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Добрый Бабайка

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