Яндекс представил электровелосипед для курьеров

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Яндекс показал электровелосипед собственной разработки, спроектированный специально для курьерских служб. Купить велосипед нельзя, его будут выдавать в аренду сотрудникам различных сервисов Яндекса.
Велосипед базируется на алюминиевой раме и укомплектован специальным багажником для курьерской сумки, а также особо комфортным сиденьем и USB-портом для зарядки гаджетов. Конструкция включает также широкие крылья для защиты от грязи.
Каким именно двигателем велосипед приводится в движение, не сообщается. Однако известно, что аккумулятор выполнен съёмным (при разрядке его можно заменить на заряженный) и имеет систему подогрева, а силовая электроника герметизирована.
Двухколёсник имеет собственное подключение к интернету, но предназначено оно главным образом для повышения безопасности. К примеру, велосипед сможет передавать на сервер данные о собственной геолокации, и, соответственно, на нём нельзя будет превысить установленную на конкретном участке скорость.
Нынешней зимой курьеры Яндекса получат сто таких «электрокаров», к следующей осени их число увеличится до нескольких тысяч.
Каким именно двигателем велосипед приводится в движение, не сообщается. Однако известно, что аккумулятор выполнен съёмным (при разрядке его можно заменить на заряженный) и имеет систему подогрева, а силовая электроника герметизирована.
Двухколёсник имеет собственное подключение к интернету, но предназначено оно главным образом для повышения безопасности. К примеру, велосипед сможет передавать на сервер данные о собственной геолокации, и, соответственно, на нём нельзя будет превысить установленную на конкретном участке скорость.
Нынешней зимой курьеры Яндекса получат сто таких «электрокаров», к следующей осени их число увеличится до нескольких тысяч.
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В АРЕНДУ, б.л.я.т.ь!!!!
Сотрудникам??
Понятно...
Короче с декабря начинаем удерживать у офисных за пользование оргтехникой, у производства за пользование станками, у водил за пользование авто, а у складских за рохли...
Епта. Что же я шефу раньше идею не подкинул...
ЯНДЕКС О.Х.У.Е.Л!!!!
1) Открутить педали.
2) Примотать скочем варежки к рулю
3) Соорудить из картонки или теплоизола защитный экран.
Верим, верим!!
У нас по Питеру таких великов (один в один) уже полно катается, всех цветов радуги!
по сути = электроскутер