Яндекс представил электровелосипед для курьеров

Велосипед базируется на алюминиевой раме и укомплектован специальным багажником для курьерской сумки, а также особо комфортным сиденьем и USB-портом для зарядки гаджетов. Конструкция включает также широкие крылья для защиты от грязи.



Каким именно двигателем велосипед приводится в движение, не сообщается. Однако известно, что аккумулятор выполнен съёмным (при разрядке его можно заменить на заряженный) и имеет систему подогрева, а силовая электроника герметизирована.



Двухколёсник имеет собственное подключение к интернету, но предназначено оно главным образом для повышения безопасности. К примеру, велосипед сможет передавать на сервер данные о собственной геолокации, и, соответственно, на нём нельзя будет превысить установленную на конкретном участке скорость.



Нынешней зимой курьеры Яндекса получат сто таких «электрокаров», к следующей осени их число увеличится до нескольких тысяч.