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Яндекс представил электровелосипед для курьеров

Яндекс представил электровелосипед для курьеров

Автор:
17 ноября 2023 14:36
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Яндекс   авто   автомир   автомобили   курьер   машина   электровелосипед   
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Яндекс показал электровелосипед собственной разработки, спроектированный специально для курьерских служб. Купить велосипед нельзя, его будут выдавать в аренду сотрудникам различных сервисов Яндекса.
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Метки: Автовсячина   Яндекс   авто   автомир   автомобили   курьер   машина   электровелосипед   
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14  комментариев
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24k
Тигран Саркисян 43 минуты назад
Где то я этот велик видел , ах да на алиэкспресе.
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22k
Mike Miller 4 минуты назад
В аренду?
В АРЕНДУ, б.л.я.т.ь!!!!
Сотрудникам??
Понятно...
Короче с декабря начинаем удерживать у офисных за пользование оргтехникой, у производства за пользование станками, у водил за пользование авто, а у складских за рохли...
Епта. Что же я шефу раньше идею не подкинул...

ЯНДЕКС О.Х.У.Е.Л!!!!
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886
Николай 12 минут назад
Неправильный велосипед. Надо:
1) Открутить педали.
2) Примотать скочем варежки к рулю
3) Соорудить из картонки или теплоизола защитный экран.
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4k
Ditmar Von Riddel Полчаса назад
WHOяндекс заипал. Везде свое рыло сунуть наровит.
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359
А П Полчаса назад
такой же "собственный" как такси?
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1k
adssaf afasffdsga 48 минут назад
Осень, лёд. На тебя катит велосипедист. Ситуация 6е очень приятная ибо увернутся ты можешь только в травмпункт, а если он проскользит неудачно, то ты вместе с ним в травму и поедешь. А теперь ещё и лектрические... Ещё и зимой... Ой ляяяя...
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35k
Max Z Shtirlic Час назад
Аха, сами разработали!!!
Верим, верим!!
У нас по Питеру таких великов (один в один) уже полно катается, всех цветов радуги!
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1k
Graboid 2 часа назад
шатуны педалей короткие = имитация, с такими невозможно педалировать ..
по сути = электроскутер
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10k
Billi_Bons 2 часа назад
Шайтанамана лисапед.
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33k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Китайский велосипед собственной разработки?
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23k
Анатолий Соколов 2 часа назад
а за использование этого агрегата с курьера будут брать сумму, сравнимую с его зарплатой ...
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20k
Алексей 2 часа назад
Скоро состоится презентация на авито
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