Hyundai представил "заряженный" электромобиль Ioniq 5 N мощностью 641 л.с.

Полноприводный Hyundai Ioniq 5 N получил два электромотора, которые выдают 600 л.с., но предусмотрен режим кратковременно увеличения мощности N Grin Boost, который увеличивает отдачу до 641 л.с всего на 10 секунд.



Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с (в режиме N Grin Boost — за 3,4 с), максимальная скорость составляет 260 км/ч. Ёмкость тяговой батареи — 84 кВт·ч, платформа напряжением 800 В гарантирует быструю зарядку: с 10 до 80 процентов за 18 минут.



Hyundai Ioniq 5 N получил массу интересных фирменных технологий:



- N Brake Regen повышает эффективность рекуперации, в результате которой вырабатывающееся при торможении электричество запасается в тяговой батарее;

- N Pedal улучшает управляемость автомобиля в поворотах;

- N Drift Optimizer облегчает дрифт, позволяя сохранять постоянный угол;

- N e-shift — имитирует 8-ступенчатую роботизированную коробку передач;

- N Active Sound+ при помощи динамиков аудиосистемы генерирует звук бензинового мотора (тут три разные темы на вкус, одна из них имитирует звук сверхзвукового истребителя).



Hyundai Ioniq 5 N отличается от гражданской версии Ioniq 5 габаритами: он на 40 мм шире и на 80 мм длиннее. Клиренс уменьшен на 20 мм. Автомобиль получил другое «оперение», которое улучшает аэродинамику и увеличивает прижимную силу. Колёсные диски — 21-дюймовые с покрышками Pirelli P-Zero, адаптированными для электромобиля.