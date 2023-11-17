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Hyundai представил "заряженный" электромобиль Ioniq 5 N мощностью 641 л.с.

Hyundai представил "заряженный" электромобиль Ioniq 5 N мощностью 641 л.с.

Автор:
17 ноября 2023 13:38
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
862
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Hyundai официально представила свой первый электромобиль - Hyundai Ioniq 5 N. Машина имеет потенциальную выходную мощность 641 л.с. (478 кВт) с двухступенчатым инвертором и аккумулятором ёмкостью 84 кВт·ч. Заявлен разгон до сотни за 3,4 секунды.
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Метки: Hyundai   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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1  комментарий
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Kostick Час назад
почитал, фигасе, приводной вал со ступицей единым узлом сделали. в бордюр прилетел на дристинге, сильвупле от 75 тыр тот привод на обычный ионик и ступица от 60.. однако)
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