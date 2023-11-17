Hyundai представил "заряженный" электромобиль Ioniq 5 N мощностью 641 л.с.

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Hyundai официально представила свой первый электромобиль - Hyundai Ioniq 5 N. Машина имеет потенциальную выходную мощность 641 л.с. (478 кВт) с двухступенчатым инвертором и аккумулятором ёмкостью 84 кВт·ч. Заявлен разгон до сотни за 3,4 секунды.
Полноприводный Hyundai Ioniq 5 N получил два электромотора, которые выдают 600 л.с., но предусмотрен режим кратковременно увеличения мощности N Grin Boost, который увеличивает отдачу до 641 л.с всего на 10 секунд.
Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с (в режиме N Grin Boost — за 3,4 с), максимальная скорость составляет 260 км/ч. Ёмкость тяговой батареи — 84 кВт·ч, платформа напряжением 800 В гарантирует быструю зарядку: с 10 до 80 процентов за 18 минут.
Hyundai Ioniq 5 N получил массу интересных фирменных технологий:
- N Brake Regen повышает эффективность рекуперации, в результате которой вырабатывающееся при торможении электричество запасается в тяговой батарее;
- N Pedal улучшает управляемость автомобиля в поворотах;
- N Drift Optimizer облегчает дрифт, позволяя сохранять постоянный угол;
- N e-shift — имитирует 8-ступенчатую роботизированную коробку передач;
- N Active Sound+ при помощи динамиков аудиосистемы генерирует звук бензинового мотора (тут три разные темы на вкус, одна из них имитирует звук сверхзвукового истребителя).
Hyundai Ioniq 5 N отличается от гражданской версии Ioniq 5 габаритами: он на 40 мм шире и на 80 мм длиннее. Клиренс уменьшен на 20 мм. Автомобиль получил другое «оперение», которое улучшает аэродинамику и увеличивает прижимную силу. Колёсные диски — 21-дюймовые с покрышками Pirelli P-Zero, адаптированными для электромобиля.
Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с (в режиме N Grin Boost — за 3,4 с), максимальная скорость составляет 260 км/ч. Ёмкость тяговой батареи — 84 кВт·ч, платформа напряжением 800 В гарантирует быструю зарядку: с 10 до 80 процентов за 18 минут.
Hyundai Ioniq 5 N получил массу интересных фирменных технологий:
- N Brake Regen повышает эффективность рекуперации, в результате которой вырабатывающееся при торможении электричество запасается в тяговой батарее;
- N Pedal улучшает управляемость автомобиля в поворотах;
- N Drift Optimizer облегчает дрифт, позволяя сохранять постоянный угол;
- N e-shift — имитирует 8-ступенчатую роботизированную коробку передач;
- N Active Sound+ при помощи динамиков аудиосистемы генерирует звук бензинового мотора (тут три разные темы на вкус, одна из них имитирует звук сверхзвукового истребителя).
Hyundai Ioniq 5 N отличается от гражданской версии Ioniq 5 габаритами: он на 40 мм шире и на 80 мм длиннее. Клиренс уменьшен на 20 мм. Автомобиль получил другое «оперение», которое улучшает аэродинамику и увеличивает прижимную силу. Колёсные диски — 21-дюймовые с покрышками Pirelli P-Zero, адаптированными для электромобиля.
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