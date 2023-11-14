В соглашении о заказе компания прописала, что новые владельцы пикапа не смогут продать его в течение первого года с даты доставки. Исключением могут быть только те случаи, когда владельцы автомобилей смогут в письменной форме обосновать причину продаж и получить от Tesla опять же письменное разрешение. Кроме того, они должны предоставить компании достаточное время, чтобы самой выкупить Cybertruck.



В случае, если владельцы все же решат по своему усмотрению продать электрический пикап, Tesla потребует от них компенсацию в размере $50 000, или возмещение в виде стоимости перепродажи, в зависимости от того, какая сумма будет больше.



Владельцы Cybertruck по сути не имеют права распоряжаться своим имуществом в течение первого года владения и продать электрический пикап по собственному усмотрению.