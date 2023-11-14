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Tesla придумала интересный способ бороться с со спекулянтами и перекупщиками своего электрического пикапа Cybertruck, поставки которого должны начаться уже 25 ноября.
В соглашении о заказе компания прописала, что новые владельцы пикапа не смогут продать его в течение первого года с даты доставки. Исключением могут быть только те случаи, когда владельцы автомобилей смогут в письменной форме обосновать причину продаж и получить от Tesla опять же письменное разрешение. Кроме того, они должны предоставить компании достаточное время, чтобы самой выкупить Cybertruck.
В случае, если владельцы все же решат по своему усмотрению продать электрический пикап, Tesla потребует от них компенсацию в размере $50 000, или возмещение в виде стоимости перепродажи, в зависимости от того, какая сумма будет больше.
Владельцы Cybertruck по сути не имеют права распоряжаться своим имуществом в течение первого года владения и продать электрический пикап по собственному усмотрению.
В случае, если владельцы все же решат по своему усмотрению продать электрический пикап, Tesla потребует от них компенсацию в размере $50 000, или возмещение в виде стоимости перепродажи, в зависимости от того, какая сумма будет больше.
Владельцы Cybertruck по сути не имеют права распоряжаться своим имуществом в течение первого года владения и продать электрический пикап по собственному усмотрению.
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Тут только один вариант, если Тесла будет эти машины якобы в лизинг отпускать или в аренду давать на год, а потом давать право выкупа авто по остаточной стоимости владельцу. Но там вроде уже другое налогообложение и юридические тонкости с таким прокатом.
Такое решение, может только государство принять, на уровне закона. Типо как в некоторых странах, многодетным и инвалидам дают льготные кредит под постройку жилья, но запрещают это жильё первые 5 лет продавать, чтоб отвадить мошеннические схемы и чтоб банально антисоциальные семьи не пропили свои квартиры хотя бы за первый год владения.
А тех, кто все-таки решится на продажу, ждёт суд с последующим огромным штрафом или другие изощренные наказания.
Хотя ездят же Теслы по городам и ничего.