В честь 50-летнего юбилея раллийного Datsun 240Z Nissan построили раллийный Z

Подвеску «Трибьюта» усилили за счёт компонентов KW и Nismo, параллельно добавив 50 мм к дорожному просвету. Это позволило установить на купе оригинальные колёсные диски на 17 дюймов с высокопрофильной резиной Yokohama Geolandar.



Передний бампер и днище получили защитные пластины. На кузове установлено сразу шесть диодных прожекторов дополнительного света: на капоте, бампере и передних стойках. Кроме того, кузов украшен ливреей, стилизованной под оформление оригинального Datsun 240Z. В салоне появились «ковши» Recaro Pole Position с четырёхточечными ремнями, а также штурманский планшет с картой ралли 1971 года и приборами той же эпохи.



Тюнеры заявили, что доработали и силовой агрегат — механическую коробку и 3-литровый V6. Теперь он, по словам Tommy Pike Customs, развивает больше штатных 400 сил, хотя и не уточняется, на сколько именно.