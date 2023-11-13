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В честь 50-летнего юбилея раллийного Datsun 240Z Nissan построили раллийный Z

В честь 50-летнего юбилея раллийного Datsun 240Z Nissan построили раллийный Z

Автор:
13 ноября 2023 14:10
Сообщество : Автомир
Метки: Nissan   SEMA   Автовсячина   Ателье   авто   автомир   автомобили   машина   ралли   тюнтг   
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Японский автопроизводитель Nissan совместно с ателье Tommy Pike Customs для выставки SEMA разработали необычный спорткар на базе актуального купе Nissan Z. Он посвящён одному из героев спортивной истории концерна — Datsun 240Z, который в 1971 году выиграл ралли «Восточноафриканское сафари».
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Метки: Nissan   SEMA   Автовсячина   Ателье   авто   автомир   автомобили   машина   ралли   тюнтг   
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1  комментарий
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Suvar_ 2 часа назад
ви фсё врёти, вот Датсун
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