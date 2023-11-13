В честь 50-летнего юбилея раллийного Datsun 240Z Nissan построили раллийный Z

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Японский автопроизводитель Nissan совместно с ателье Tommy Pike Customs для выставки SEMA разработали необычный спорткар на базе актуального купе Nissan Z. Он посвящён одному из героев спортивной истории концерна — Datsun 240Z, который в 1971 году выиграл ралли «Восточноафриканское сафари».
Подвеску «Трибьюта» усилили за счёт компонентов KW и Nismo, параллельно добавив 50 мм к дорожному просвету. Это позволило установить на купе оригинальные колёсные диски на 17 дюймов с высокопрофильной резиной Yokohama Geolandar.
Передний бампер и днище получили защитные пластины. На кузове установлено сразу шесть диодных прожекторов дополнительного света: на капоте, бампере и передних стойках. Кроме того, кузов украшен ливреей, стилизованной под оформление оригинального Datsun 240Z. В салоне появились «ковши» Recaro Pole Position с четырёхточечными ремнями, а также штурманский планшет с картой ралли 1971 года и приборами той же эпохи.
Тюнеры заявили, что доработали и силовой агрегат — механическую коробку и 3-литровый V6. Теперь он, по словам Tommy Pike Customs, развивает больше штатных 400 сил, хотя и не уточняется, на сколько именно.
Передний бампер и днище получили защитные пластины. На кузове установлено сразу шесть диодных прожекторов дополнительного света: на капоте, бампере и передних стойках. Кроме того, кузов украшен ливреей, стилизованной под оформление оригинального Datsun 240Z. В салоне появились «ковши» Recaro Pole Position с четырёхточечными ремнями, а также штурманский планшет с картой ралли 1971 года и приборами той же эпохи.
Тюнеры заявили, что доработали и силовой агрегат — механическую коробку и 3-литровый V6. Теперь он, по словам Tommy Pike Customs, развивает больше штатных 400 сил, хотя и не уточняется, на сколько именно.
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Метки: Nissan SEMA Автовсячина Ателье авто автомир автомобили машина ралли тюнтг
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