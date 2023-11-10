Самый редкий Nissan GT-R50 выставят на торги

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В Мюнхене на аукционе сотбис будет выставлен на торги Nissan GT-R50 — 11-й по счёту из 18 машин, собранных в рамках совместного проекта Nissan и ателье ItalDesign. Выпущенное в 2021 году купе по неясным причинам не забрал покупатель, поэтому автомобиль совершенно новый. Выручить за него рассчитывают от 950 000 до 1 150 000 евро, и это, по сути, та самая сумма, в которую он обошёлся бы заказчику.
GT-R50 в конце 2010-х стал попыткой отметить сразу два полувековых юбилея — самой модели и ателье ItalDesign. Кастомный спорткар на базе GT-R R35 отличался от донора более эффектным внешним дизайном в итальянском стиле с заниженной линией крыши и модернизированным 3.8-литровым V6, выдающим 720 л. с. и 780 Нм.
Работает мотор в сочетании с 6-ступенчатым роботом и полным приводом. В ходовой части задействованы амортизаторы Bilstein, тормоза Brembo и особые 19-дюймовые диски.
Планировалось выпустить только 50 экземпляров GT-R50, однако действительность оказалась более суровой. По ряду причин, среди которых пандемия коронавируса и базовая стоимость 990 тысяч евро, удалось собрать только 18 автомобилей, и как минимум один из них заказчику так и не понадобился.
Выставленный на торги автомобиль укомплектован рядом дополнительных опций, среди которых, к примеру, гидропривод заднего антикрыла и цвет кузова Liquid Silver. Если бы покупатель забрал автомобиль с завода, ему пришлось бы выложить 1 050 000 евро. На одометре GT-R50 всего 191 километр. Всё прошедшее с момента сборки время автомобиль хранился в помещении с контролируемым климатом.
RM Sotheby’s предполагает, что это единственный случай в мире, когда GT-R50 с таким пробегом и в таком состоянии выставляется на открытый аукцион.
Работает мотор в сочетании с 6-ступенчатым роботом и полным приводом. В ходовой части задействованы амортизаторы Bilstein, тормоза Brembo и особые 19-дюймовые диски.
Планировалось выпустить только 50 экземпляров GT-R50, однако действительность оказалась более суровой. По ряду причин, среди которых пандемия коронавируса и базовая стоимость 990 тысяч евро, удалось собрать только 18 автомобилей, и как минимум один из них заказчику так и не понадобился.
Выставленный на торги автомобиль укомплектован рядом дополнительных опций, среди которых, к примеру, гидропривод заднего антикрыла и цвет кузова Liquid Silver. Если бы покупатель забрал автомобиль с завода, ему пришлось бы выложить 1 050 000 евро. На одометре GT-R50 всего 191 километр. Всё прошедшее с момента сборки время автомобиль хранился в помещении с контролируемым климатом.
RM Sotheby’s предполагает, что это единственный случай в мире, когда GT-R50 с таким пробегом и в таком состоянии выставляется на открытый аукцион.
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Метки: GT-R Nissan Автовсячина Аукцион авто автомир автомобили машина
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