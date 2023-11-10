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Самый редкий Nissan GT-R50 выставят на торги

Самый редкий Nissan GT-R50 выставят на торги

Автор:
10 ноября 2023 17:23
Сообщество : Автомир
Метки: GT-R   Nissan   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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В Мюнхене на аукционе сотбис будет выставлен на торги Nissan GT-R50 — 11-й по счёту из 18 машин, собранных в рамках совместного проекта Nissan и ателье ItalDesign. Выпущенное в 2021 году купе по неясным причинам не забрал покупатель, поэтому автомобиль совершенно новый. Выручить за него рассчитывают от 950 000 до 1 150 000 евро, и это, по сути, та самая сумма, в которую он обошёлся бы заказчику.
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Метки: GT-R   Nissan   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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Glassy Полчаса назад
Машина выходного дня. День ездишь, три года ждешь запчасти.
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