Электромобиль Tesla Model 3 одели в кузов Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

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На выставке SEMA был представлен необычный проект, который осуществило тюнинговое ателье ТСК. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды и сохранил функции автопилота. Tesla Gullwing вошла в топ-40 лучших проектов мира.
Электромобиль был построен на базе стандартной Tesla Model 3, но его кузов визуально повторяет легендарное купе Mercedes-Benz 300 SL Gullwing с поднимающимися дверями. Это самая дорогая Tesla и одновременно самый технологичный классический автомобиль с автопилотом, приложением, обновлениями и доступом к зарядным станциям Supercharger.
Характеристики электромобиля Tesla Gullwing от TSK тоже впечатляют. До 100 км/ч он разгоняется за 3,9 секунды – это быстрее, чем любой другой 300 SL. Запас хода этого уникального электромода составляет около 350 км.
По словам создателей, целью этого проекта было показать, что не важно, какой у автомобиля может быть кузов – главное, технологии.
«Кузов очень легко изменить, в этом нет никакой проблемы. Главное, что у нас наиболее оптимизированный, наиболее эффективный электромобиль, скрытый под стекловолоконной оболочкой», – отмечает основатель TSK.
Характеристики электромобиля Tesla Gullwing от TSK тоже впечатляют. До 100 км/ч он разгоняется за 3,9 секунды – это быстрее, чем любой другой 300 SL. Запас хода этого уникального электромода составляет около 350 км.
По словам создателей, целью этого проекта было показать, что не важно, какой у автомобиля может быть кузов – главное, технологии.
«Кузов очень легко изменить, в этом нет никакой проблемы. Главное, что у нас наиболее оптимизированный, наиболее эффективный электромобиль, скрытый под стекловолоконной оболочкой», – отмечает основатель TSK.
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