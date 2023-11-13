Электромобиль Tesla Model 3 одели в кузов Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

Электромобиль был построен на базе стандартной Tesla Model 3, но его кузов визуально повторяет легендарное купе Mercedes-Benz 300 SL Gullwing с поднимающимися дверями. Это самая дорогая Tesla и одновременно самый технологичный классический автомобиль с автопилотом, приложением, обновлениями и доступом к зарядным станциям Supercharger.



Характеристики электромобиля Tesla Gullwing от TSK тоже впечатляют. До 100 км/ч он разгоняется за 3,9 секунды – это быстрее, чем любой другой 300 SL. Запас хода этого уникального электромода составляет около 350 км.



По словам создателей, целью этого проекта было показать, что не важно, какой у автомобиля может быть кузов – главное, технологии.



«Кузов очень легко изменить, в этом нет никакой проблемы. Главное, что у нас наиболее оптимизированный, наиболее эффективный электромобиль, скрытый под стекловолоконной оболочкой», – отмечает основатель TSK.