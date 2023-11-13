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Электромобиль Tesla Model 3 одели в кузов Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

Электромобиль Tesla Model 3 одели в кузов Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

Автор:
13 ноября 2023 15:44
Сообщество : Автомир
Метки: SEMA   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   выставка   машина   тюнинг   электромобиль   
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На выставке SEMA был представлен необычный проект, который осуществило тюнинговое ателье ТСК. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды и сохранил функции автопилота. Tesla Gullwing вошла в топ-40 лучших проектов мира.
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Метки: SEMA   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   выставка   машина   тюнинг   электромобиль   
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