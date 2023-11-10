Для мирового рекорда скорости ищут бесстрашного пилота с деньгами и спонсорами

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Проект Bloodhound ставит целью развить скорость более 1288 км/ч и установить абсолютный рекорд среди наземных транспортных средств на колёсах. Однако команда движется к своей цели уже полтора десятка лет и сейчас столкнулась с очередной дырой в бюджете. Новый пилот сядет за руль ракетомобиля только в том случае, если приведёт спонсоров с миллионами долларов.
Команда проекта в открытую объявила, что нуждается в дополнительном финансировании на сумму более 14 миллионов долларов и рассчитывает, что новый член коллектива поможет его найти. Самому пилоту в этом случае обеспечена мировая слава на годы вперёд — конечно, если установить рекорд всё же удастся. Кроме того, в Bloodhound LSR надеются, что перезапуск проекта с новым центральным персонажем подогреет общественный интерес к нему, а это может привести незапланированных инвесторов.
Сейчас главным испытателем ракетомобиля считается гонщик Энди Грин, на счету которого, к примеру, нынешний действующий рекорд в 1228 км/ч. Эту отметку спортсмен покорил ещё в 1997 году. Однако ради нового водителя Грин готов отойти в сторону, оставив за собой лишь тренерские функции. К тому же кандидат, готовый есть за руль, должен обладать соответствующим опытом управления транспортом на сопоставимых скоростях, например уметь пилотировать истребитель. Для продвижения акции уже построена полноразмерная копия Bloodhound LSR, которую провезут по всей Великобритании.
Ракетомобиль приводится в движение двумя реактивными двигателями фирм Rolls-Royce и Nammo, которые развивают эквивалент 135 000 л. с. При этом команда проекта в рамках современных трендов на экологичность планирует при попытке установления рекорда использовать синтетическое топливо. Однако когда именно она состоится, пока не знают, по всей видимости, даже в руководстве Bloodhound. В последний раз снаряд, тогда ещё именовавшийся SSR, выезжал на солончаки в 2019 году. На тестах его удалось разогнать сначала свыше 800 км/ч, а потом и до 1000 км/ч.
Сейчас главным испытателем ракетомобиля считается гонщик Энди Грин, на счету которого, к примеру, нынешний действующий рекорд в 1228 км/ч. Эту отметку спортсмен покорил ещё в 1997 году. Однако ради нового водителя Грин готов отойти в сторону, оставив за собой лишь тренерские функции. К тому же кандидат, готовый есть за руль, должен обладать соответствующим опытом управления транспортом на сопоставимых скоростях, например уметь пилотировать истребитель. Для продвижения акции уже построена полноразмерная копия Bloodhound LSR, которую провезут по всей Великобритании.
Ракетомобиль приводится в движение двумя реактивными двигателями фирм Rolls-Royce и Nammo, которые развивают эквивалент 135 000 л. с. При этом команда проекта в рамках современных трендов на экологичность планирует при попытке установления рекорда использовать синтетическое топливо. Однако когда именно она состоится, пока не знают, по всей видимости, даже в руководстве Bloodhound. В последний раз снаряд, тогда ещё именовавшийся SSR, выезжал на солончаки в 2019 году. На тестах его удалось разогнать сначала свыше 800 км/ч, а потом и до 1000 км/ч.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина ракета рекорд
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"приходи я поляну накрою, честно честно . с тебя только алкашка и закусь"
Простите пожалуйста, тут друг спрашивает... а сколько это в деньгах буит стоить ?