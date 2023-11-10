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Для мирового рекорда скорости ищут бесстрашного пилота с деньгами и спонсорами

Для мирового рекорда скорости ищут бесстрашного пилота с деньгами и спонсорами

Автор:
10 ноября 2023 18:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   ракета   рекорд   
1047
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Проект Bloodhound ставит целью развить скорость более 1288 км/ч и установить абсолютный рекорд среди наземных транспортных средств на колёсах. Однако команда движется к своей цели уже полтора десятка лет и сейчас столкнулась с очередной дырой в бюджете. Новый пилот сядет за руль ракетомобиля только в том случае, если приведёт спонсоров с миллионами долларов.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   ракета   рекорд   
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11  комментариев
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529
александр ломовицкий Полчаса назад
будь у меня спонсоры миллионеры натуя мне тогда этот проект , я и без их участия могу миллионы проеать .
"приходи я поляну накрою, честно честно . с тебя только алкашка и закусь"
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158
Zmey8838 2 минуты назад
Вроде тележку по рельсам до 2-х Махов разгоняли?
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52k
Прораб 4 минуты назад
Не, не дам денег, идите нах.уй
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9k
Алексей 40 минут назад
Тут недавно пять бесстрашных пилотов с деньгами и спонсорами к Титанику сплавали. Обеспечили себе мировую славу по полной)
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41k
Сергей 42 минуты назад
Одна поездка и колёса отпадут. День на ветер, это называется.
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14k
котегRUS 58 минут назад
"обеспечена мировая слава на годы вперёд"...

Простите пожалуйста, тут друг спрашивает... а сколько это в деньгах буит стоить ?
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11k
kaboza Час назад
анах..я???
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Добрый Бабайка

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