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Опубликованы официальные фото электрического Zeekr 007

Опубликованы официальные фото электрического Zeekr 007

Автор:
10 ноября 2023 16:41
Сообщество : Автомир
Метки: Zeekr   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Китайская компания Zeekr продолжает молниеносную рекламную кампанию электромобиля 007. В пределах одной недели представители марки опубликовали снимки прототипа и первые тизеры, а теперь полностью показали дебютный седан бренда. Все подробности о новинке раскроют уже 17 ноября.

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Метки: Zeekr   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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3  комментария
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Kostick Час назад
авто хороший, слов нет. но одно, огромное "НО". запчастей нет от слова вообще, представить себе, например покупку немца, да за 8 лямов, и невозможность купить разбившееся зеркало. или бампер? да такое даже в страшном сне никому не могло присниться.
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352
А П 44 минуты назад
про "204 силы" явно опечатка. Зикры по 1000+ л.с. делают.
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