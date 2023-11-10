Опубликованы официальные фото электрического Zeekr 007

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Китайская компания Zeekr продолжает молниеносную рекламную кампанию электромобиля 007. В пределах одной недели представители марки опубликовали снимки прототипа и первые тизеры, а теперь полностью показали дебютный седан бренда. Все подробности о новинке раскроют уже 17 ноября.
Автомобиль выполнен в новом для Zeekr визуальном стиле с «пиксельной» полосой передней оптики, способной отрисовывать анимированные изображения, такой же компактной задней светотехникой и массивной панорамной крышей, которая, по предварительной информации, выполнена из электрофотохромного стекла, меняющего степень прозрачности при нажатии кнопки.
Никакой новой технической информации не предоставлено. Из ранее опубликованных данных известно, что в основе электромобиля лежит тележка PMA2+. В движение 007 будет приводиться 204-сильным (350 Нм) электромотором, а полная зарядка батареи на скоростной станции должна занимать не более 30 минут. Габариты седана составляют 4865 × 1900 × 1450 мм при колёсной базе 2928 мм.
Никакой новой технической информации не предоставлено. Из ранее опубликованных данных известно, что в основе электромобиля лежит тележка PMA2+. В движение 007 будет приводиться 204-сильным (350 Нм) электромотором, а полная зарядка батареи на скоростной станции должна занимать не более 30 минут. Габариты седана составляют 4865 × 1900 × 1450 мм при колёсной базе 2928 мм.
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