Ferrari F50 британского певца Рода Стюарта нашёл нового владельца

Суперкар построили в 1996 году. Компания Maranello Concessionaires импортировала его в Великобританию, где он впервые встал на учёт в июне 1997 года. В 2002 году машину доставили из Лондона в Дубай, но уже в 2007-м она вернулась обратно в Соединённое Королевство. В общей сложности у этого F50 было семь владельцев, при этом пробег составляет только 17 700 километров.



В определённый момент суперкар перекрасили в тёмно-серый цвет и перешили кресла по индивидуальному заказу, однако затем фирма Zanasi Group вернула его к исходной спецификации: теперь у машины снова красный кузов и чёрный салон с красными вставками на сиденьях. F50 сохранил оригинальные 4,7-литровый 519-сильный V12, шестиступенчатую «механику», 18-дюймовые диски. Всё это среди прочего позволило ей получить сертификат аутентичности Ferrari Classiche, который включён в лот вместе с полным пакетом документов и набором фирменных аксессуаров. Номерной знак F5 OAB в предложение не входит.



Суперкар регулярно обслуживался, в последний раз — в августе этого года. По данным продавца, сейчас он находится в полностью исправном состоянии.