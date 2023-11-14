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Ferrari F50 британского певца Рода Стюарта нашёл нового владельца

Ferrari F50 британского певца Рода Стюарта нашёл нового владельца

Автор:
14 ноября 2023 12:58
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   Аукцион   Род Стюарт   авто   автомир   автомобили   машина   
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На днях на аукционе Collecting Cars был продан суперкар Ferrari F50, первым владельцем которого был знаменитый британский рок-музыкант Род Стюарт. Всего было выпущено 349 суперкаров этой модели. Итоговая цена составила 2 940 500 фунтов стерлингов или 330,5 миллионов рублей.

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Метки: Ferrari   Автовсячина   Аукцион   Род Стюарт   авто   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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Седой 2 часа назад
Даже мешок картошки некуда положить, непрактичная машина...
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