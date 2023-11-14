Tesla диктует законы: покупатели Cybertruck не смогут продать авто в течение года после покупки

В «Соглашение о заказе автомобилей» появился новый специальный раздел «Только для Cybertruck». Согласно новому правилу, владелец электрокара не сможет перепродать его в течение первого года после покупки.





Нарушителей ждёт суровая расплата. Tesla может подать на владельца в суд и взыскать с него 50 000 долларов. Также Tesla оставляет за собой право отправить этого перепродажника в вечный бан. В будущем он не сможет покупать автомобили компании.





Отдельная оговорка: строгие правила распространяются на покупателей первых электрокаров, которые выпустят ограниченным тиражом.



