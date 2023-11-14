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Tesla диктует законы: покупатели Cybertruck не смогут продать авто в течение года после покупки

Tesla диктует законы: покупатели Cybertruck не смогут продать авто в течение года после покупки

Автор:
14 ноября 2023 08:52
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Илон Маск   авто   договор   перепродажа   штраф   электропикап   
1350
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А тех, кто все-таки решится на продажу, ждёт суд с последующим огромным штрафом или другие изощренные наказания.

В конце ноября, наконец, стартуют поставки разрекламированного Cybertruck. Однако напоследок Tesla решила еще чуть -чуть подгадить покупателям. Мало того, что автоконцерн постоянно переносил сроки отгрузки готовых машин и взвинтил на них цену, так еще и, выясняется, в последний момент было добавлено новое правило.


В «Соглашение о заказе автомобилей» появился новый специальный раздел «Только для Cybertruck». Согласно новому правилу, владелец электрокара не сможет перепродать его в течение первого года после покупки.


Нарушителей ждёт суровая расплата. Tesla может подать на владельца в суд и взыскать с него 50 000 долларов. Также Tesla оставляет за собой право отправить этого перепродажника в вечный бан. В будущем он не сможет покупать автомобили компании.


Отдельная оговорка: строгие правила распространяются на покупателей первых электрокаров, которые выпустят ограниченным тиражом.


«Вы понимаете и признаёте, что первые Cybertruck выйдут в ограниченном количестве. Вы соглашаетесь с тем, что не будете продавать Транспортное средство в течение первого года после покупки. Если вы вынуждены продать Транспортное средство, и Tesla признает причину для продажи достаточно веской для того, чтобы сделать исключение, вы должны уведомить Tesla в письменной форме и предоставить Tesla разумное время на выкуп Транспортного средства по цене покупки за вычетом затрат на ремонт, $0,25 на милю за пробег и разумный износ. В случае нарушения Tesla может потребовать судебного запрета на передачу права собственности на Транспортное средство или возмещения ущерба в $50 000», - сообщается в правилах.


Впрочем, подобные ограничения - явление не сказать чтобы редкое. Автоконцерны их вводят при продаже редких экземпляров авто. Так, Ferrari может не продать машину ограниченной серии случайному человеку - покупатель должен быть в списке известных клиентов. Кроме того, Ferrari запрещает оклеивать свои машины плёнкой, и покупатель подписывает договор, в котором это правило стоит отдельным пунктом.


А компания "Форд" подала в суд на рестлера Джона Сину, который купил в 2017 году Ford GT и продал его уже через несколько месяцев. Между тем, в договоре упоминалось о запрете продажи машины в течение двух лет с момента её приобретения. После извинений рестлера и пожертвования доходов от продажи авто на благотворительность дело было урегулировано. 

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Метки: Cybertruck   Tesla   Илон Маск   авто   договор   перепродажа   штраф   электропикап   
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9  комментариев
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FreelancerND 2 часа назад
Мне вообще непонятно зачем нужен этот кусок говна, только чтобы фанаты Тесла схавали.
А так, грузовик у которого изначально неплохая часть полезной нагрузки занята аккумуляторами? А если не занята, то и сама грузоподъёмность как у хлебушка?
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12k
Linuksoid 48 секунд назад
Это ничтожное условие, по крайне мере по российским законам, да и по американским тоже думаю, ибо у них право собственности сильнее защищено. Тут смысл вот в чём, после покупки Собственник может делать с имуществом всё, что захочет и никто его ограничить не может, кроме закона. А поэтому любые пункты в Договоре ограничивающие права собственника - ничтожны!
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34k
Fat Lynx 5 минут назад
Ну уродская же тачка!
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963
Иванов Петров Сидоров 17 минут назад
Вид такой, что в гараже гнули и варили из уголка.
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11k
Dabus 38 минут назад
Видимо не хотят что бы перекупы взвинтили цены на них до миллиона
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1k
kolobok263 55 минут назад
значит были желающие продать это говно почти сразу?
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616
ruslan d Час назад
Какие-то понты для взрослых толстосумов
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