Tesla диктует законы: покупатели Cybertruck не смогут продать авто в течение года после покупки

А тех, кто все-таки решится на продажу, ждёт суд с последующим огромным штрафом или другие изощренные наказания.
В конце ноября, наконец, стартуют поставки разрекламированного Cybertruck. Однако напоследок Tesla решила еще чуть -чуть подгадить покупателям. Мало того, что автоконцерн постоянно переносил сроки отгрузки готовых машин и взвинтил на них цену, так еще и, выясняется, в последний момент было добавлено новое правило.
В «Соглашение о заказе автомобилей» появился новый специальный раздел «Только для Cybertruck». Согласно новому правилу, владелец электрокара не сможет перепродать его в течение первого года после покупки.
Нарушителей ждёт суровая расплата. Tesla может подать на владельца в суд и взыскать с него 50 000 долларов. Также Tesla оставляет за собой право отправить этого перепродажника в вечный бан. В будущем он не сможет покупать автомобили компании.
Отдельная оговорка: строгие правила распространяются на покупателей первых электрокаров, которые выпустят ограниченным тиражом.
«Вы понимаете и признаёте, что первые Cybertruck выйдут в ограниченном количестве. Вы соглашаетесь с тем, что не будете продавать Транспортное средство в течение первого года после покупки. Если вы вынуждены продать Транспортное средство, и Tesla признает причину для продажи достаточно веской для того, чтобы сделать исключение, вы должны уведомить Tesla в письменной форме и предоставить Tesla разумное время на выкуп Транспортного средства по цене покупки за вычетом затрат на ремонт, $0,25 на милю за пробег и разумный износ. В случае нарушения Tesla может потребовать судебного запрета на передачу права собственности на Транспортное средство или возмещения ущерба в $50 000», - сообщается в правилах.
Впрочем, подобные ограничения - явление не сказать чтобы редкое. Автоконцерны их вводят при продаже редких экземпляров авто. Так, Ferrari может не продать машину ограниченной серии случайному человеку - покупатель должен быть в списке известных клиентов. Кроме того, Ferrari запрещает оклеивать свои машины плёнкой, и покупатель подписывает договор, в котором это правило стоит отдельным пунктом.
А компания "Форд" подала в суд на рестлера Джона Сину, который купил в 2017 году Ford GT и продал его уже через несколько месяцев. Между тем, в договоре упоминалось о запрете продажи машины в течение двух лет с момента её приобретения. После извинений рестлера и пожертвования доходов от продажи авто на благотворительность дело было урегулировано.
Источник:
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А так, грузовик у которого изначально неплохая часть полезной нагрузки занята аккумуляторами? А если не занята, то и сама грузоподъёмность как у хлебушка?