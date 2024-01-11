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70-летний Willys с клиренсом 660 мм выставили на аукцион

70-летний Willys с клиренсом 660 мм выставили на аукцион

Автор:
11 января 2024 15:48
Сообщество : Автомир
Метки: Mecum   SEMA   Willys   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
885
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На аукцион Mecum в ближайшие дни будет выставлен странный внедорожник, построенный на базе пикапа Willys образца 1955 года. От донора автомобиль сохранил, пожалуй, только кузов: авто превратили в эффектный монстр-трак с гигантским дорожным просветом.
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Метки: Mecum   SEMA   Willys   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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3  комментария
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18k
Алекс 2 часа назад
Что то по фото там никак не 660 клиренс. Либо автор не знает значение этого слова...
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aleksey090 19 минут назад
Лестница в комплекте?
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Добрый Бабайка

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