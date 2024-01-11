70-летний Willys с клиренсом 660 мм выставили на аукцион

Кузов Willys приподняли над дорогой на 660 миллиметров за счёт лифт-комплекта с регулируемыми стойками и множеством хромированных элементов. Вместо штатных мостов использованы компоненты от Ford F-350 выпуска 2015 года. На дорогу пикап опирается 28-дюймовыми хромированными дисками Liberty с резиной Super Swamper на 44 дюйма.



Заводской силовой агрегат заменён более современным 6-литровым V8, позаимствованным у Chevrolet Silverado 2500 начала 2000-х. Отдача двигателя не уточняется, но известно, что мотор получил новые распредвалы, клапанные пружины и коллекторы, а также альтернативный блок управления. Работает двигатель с автоматической коробкой передач.



Кузов Willys снабдили силовым передним бампером с диодной вставкой. Кроме того, применена современная оптика.



Внедорожник построили в 2020 году для тюнинг-шоу SEMA. Сколько планируется выручить за экзотический монстр-трак, аукционный дом не уточняет. Нет и изображений интерьера, хотя можно предположить, что он доработан столь же комплексно.