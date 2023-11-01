Jaguar 1969 года с мотором от Supra и подвеской BMW

За основу взяли выписанный из Великобритании четырёхместный Jaguar E-Type образца 1969 года, хотя от пожилого купе на готовом авто сохранился, пожалуй, только кузов, но и тот пришлось модернизировать. Автомобиль создавали с прицелом на использование на треке, поэтому заднюю подвеску перестроили с применением подрамника и деталей от BMW 5-й серии в кузове E60. Передняя подвеска собрана на компонентах Silver.



Специально для проекта фирма Rotiform разработала и изготовила широкие колёсные диски на 17 дюймов в ретростиле. В стандартные колёсные арки они не помещались, поэтому Jaguar получил расширенные, напечатанные на 3D-принтере и усиленные углепластиком. Тормоза для передних колёс позаимствованы у Corvette 2003 года, задние — всё у той же «пятёрки» BMW.



Оригинальный Jaguar E-Type оснащался рядной шестёркой. На кастомной машине сохранили аналогичный подход, но поместили под капот культовый 2JZ-GTE. Фарук Кугай использует тот же двигатель на машине, на которой выступает в Formula Drift, поэтому при доработке мотора использовали схожие принципы. Агрегат снабдили кованой шатунно-поршневой группой, модифицированной головкой блока, турбокомпрессором Borg Warner EFR 8474, более производительными компонентами топливной системы, дросселем Driftmotion, «мозгами» Link G4 Fury и т. д.



По расчётам Кугая, двигатель способен развивать до 750 сил. Реализуются они при помощи 5-ступенчатой механики от BMW M3 E36 и дифференциала от 5-й серии.



В салоне установлены необычные карбоновые ковши Tillett, руль OMP и новая передняя панель с механическими переключателями, а место задних сидений занял каркас безопасности.



На выставке кастом должен будет продвигать технологические жидкости Eneos, включая моторные и трансмиссионные масла. Какая судьба его ждёт после тюнинг-шоу, не уточняется.