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Jaguar 1969 года с мотором от Supra и подвеской BMW

Jaguar 1969 года с мотором от Supra и подвеской BMW

Автор:
01 ноября 2023 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: SEMA   Автовсячина   Ателье   авто   автомир   автомобили   выставка   машина   тюнинг   
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Ателье DevSpeed Motorsport по заказу компании Eneos специально для тюнинг-шоу SEMA собрали необычного "Франкенштейна" - 750-сильное спортивное купе с деталями винтажных машин сразу трёх марок.
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Метки: SEMA   Автовсячина   Ателье   авто   автомир   автомобили   выставка   машина   тюнинг   
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