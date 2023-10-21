Минпромторг опубликовал список автомобилей для чиновников

Короче, Минпромторг выкатил рекомендации по закупкам машин для чиновников.



Итак, им предлагают ездить на Lada, УАЗ, Aurus, Haval, «Москвич» и Evolute. Основным условием для автомобильных компаний является производство в России.

А у вышеозвученных брендов есть свыше 20 моделей на все случаи жизни, так что каждому по потребностям.