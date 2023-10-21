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Минпромторг опубликовал список автомобилей для чиновников

Минпромторг опубликовал список автомобилей для чиновников

Автор:
21 октября 2023 10:14
Сообщество : Автомир
Метки: Лада   УАЗ   автопром   минпромторг   список   чиновники   
1285
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Эти марки способны обеспечить вообще все потребности у должностных лиц.

Не будем долго ходить вокруг да около, рассуждая на тему о том, на чем же должны ездить отечественные госслужащие, хотя наши фишкяне уверены, что самый лучший для чиновников транспорт это общественный.


Короче, Минпромторг выкатил рекомендации по закупкам машин для чиновников.

Итак, им предлагают ездить на Lada, УАЗ, Aurus, Haval, «Москвич» и Evolute. Основным условием для автомобильных компаний является производство в России.

А у вышеозвученных брендов есть свыше 20 моделей на все случаи жизни, так что каждому по потребностям.


Вот, собственно говоря, и сам список:

Lada - Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend;

«УАЗ» - «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР;

Aurus - Senat, Komendant;

«Москвич» -3, 3е, 6;

Evolute - I-PRO, I-JOY, I-SKY;

Haval -Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.


И да, компания Haval - китайский автомобильный бренд, но для России автомобили производятся в Тульской области.
В будущем список обещают расширять, по мере выхода новых моделей российских брендов.

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Метки: Лада   УАЗ   автопром   минпромторг   список   чиновники   
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5  комментариев
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17k
_Tango_ 2 часа назад
Ну ждем возвращения Мерседеса и БМВ с отверточной сборкой - и наконец чиновники вновь сядут в истинно отечественные, уже привычные автомобили, а не это китайское...
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6k
hhwost 41 минуту назад
так-то в приличных странах госструктуры должны пользовать отечественный транспорт, разве что своего совсем нет. импорт считается сильно моветон.
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3k
Едондер пуп Час назад
УАЗ - хоть и на кириллице, но всё названия чуждые. Один "Москвич" остаётся благозвучным в этом хоре вражеских слов.
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
У Ауруса сейчас заказы хлынут
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