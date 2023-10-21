Минпромторг опубликовал список автомобилей для чиновников

Эти марки способны обеспечить вообще все потребности у должностных лиц.
Не будем долго ходить вокруг да около, рассуждая на тему о том, на чем же должны ездить отечественные госслужащие, хотя наши фишкяне уверены, что самый лучший для чиновников транспорт это общественный.
Короче, Минпромторг выкатил рекомендации по закупкам машин для чиновников.
Итак, им предлагают ездить на Lada, УАЗ, Aurus, Haval, «Москвич» и Evolute. Основным условием для автомобильных компаний является производство в России.
А у вышеозвученных брендов есть свыше 20 моделей на все случаи жизни, так что каждому по потребностям.
Вот, собственно говоря, и сам список:
Lada - Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend;
«УАЗ» - «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР;
Aurus - Senat, Komendant;
«Москвич» -3, 3е, 6;
Evolute - I-PRO, I-JOY, I-SKY;
Haval -Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.
И да, компания Haval - китайский автомобильный бренд, но для России автомобили производятся в Тульской области.
В будущем список обещают расширять, по мере выхода новых моделей российских брендов.
Источник:
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