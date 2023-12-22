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Список того, что нельзя вывозить из России

Список того, что нельзя вывозить из России

Автор:
22 декабря 2023 14:06
Метки: авиасейлс   вывозить из россии   перевозки   список   список того что нельзя   требования   
2442
2

Собираетесь переехать или в отпуск? Составили вам памятку того, что нельзя вывозить из России, иначе возникнут проблемы.

  • Больше 10 000 долларов без декларации
  • Кости ископаемых: понадобится разрешение от Росприроднадзора
  • Опасные отходы
  • Живых соболей
  • Человеческие органы
  • Необработанные драгоценные металлы
  • Оружие без специальных документов
  • Информацию о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья
  • Нельзя вывозить более 5 кг рыбы и морепродуктов и до 250 грамм осетровой икры — в заводской упаковке и при наличии магазинных чеков
  • Драгоценности дороже 25 000 долларов
  • Технику, суммарная цена не более 10 000 долларов
  • Бриллианты стоимостью больше 75 000 долларов
  • Культурные ценности (нужно разрешение Министерства культуры)
  • Временно запрещён вывоз больших цистерн и кондиционеров


А у вас когда-нибудь были проблемы перед вылетом?


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Метки: авиасейлс   вывозить из россии   перевозки   список   список того что нельзя   требования   
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10  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Человеческие органы каждый раз вожу всем комплектом, потом возвращаю))
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739
MidMaster 5 минут назад
Что не так с опасными отходами?
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10k
Дмитрий Полчаса назад
Да проще не ехать! Главное что теперь с опасными отходами делать? Мдас. Задача!
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7k
Vladimir 52 минуты назад
Хорошо, что вывоз живых медведей разрешен. Я Мишу всегда с собой беру, иначе он плохо кушает.
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1k
Валерий Час назад
С#ка ,придётся кости опять закапывать.
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Борис Карабанов Час назад
Именно из-за таких жёстких мер и не посмотришь мир. Куда же без бриллиантов и без живого соболя, без Васьки-то, ехать?
Кстати, а медведя можно брать с собой?
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2
Pуслан 2 часа назад
Просто можно не вывозить, а перевести в офшоры. Потом учить детей, лечить родителей в загнивающей европе, изображая при этом патриотизм.
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