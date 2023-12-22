Список того, что нельзя вывозить из России

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Собираетесь переехать или в отпуск? Составили вам памятку того, что нельзя вывозить из России, иначе возникнут проблемы.
- Больше 10 000 долларов без декларации
- Кости ископаемых: понадобится разрешение от Росприроднадзора
- Опасные отходы
- Живых соболей
- Человеческие органы
- Необработанные драгоценные металлы
- Оружие без специальных документов
- Информацию о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья
- Нельзя вывозить более 5 кг рыбы и морепродуктов и до 250 грамм осетровой икры — в заводской упаковке и при наличии магазинных чеков
- Драгоценности дороже 25 000 долларов
- Технику, суммарная цена не более 10 000 долларов
- Бриллианты стоимостью больше 75 000 долларов
- Культурные ценности (нужно разрешение Министерства культуры)
- Временно запрещён вывоз больших цистерн и кондиционеров
А у вас когда-нибудь были проблемы перед вылетом?
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